大埔寨乪村謀殺｜警上門調查　妻佯裝夫在生︰老公起身　有人搵你

大埔寨乪村發生謀殺案，一名年約60歲男子懷疑在鐵皮屋遭妻子用被鋪焗死，警方拘捕死者妻子，重案組到場調查案件，帶走證物離開，軍裝警員繼續留守現場。

現場消息稱，死者姪兒從外國回港，因近日無法聯絡死者，但阿嬸不肯開門，但他留意到鐵皮屋被抹得非常乾淨，和死者平日經常在家中遺下啤酒罐的習慣不同，覺得有可疑，於是報警，警員到場後，向死者女子表示尋找其丈夫，但她轉身高呼「老公起身，有人搵你」，不排除有人當時佯裝丈夫在生假象。



死者姪兒（右）在場協助警員調查。（陳永武攝）

死者親友到場了解。（陳永武攝）

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有村民表示，死者有三段婚姻，和第一任妻子育有女兒，死者前往英國住過10多年，再和當地女子結婚，同樣育有女兒，再離婚後認識到現任妻子。

另有村民表示，涉案夫婦育有一名10多歲兒子，一家三口多年前住在村內一幢兩層高鐵皮屋，夫婦性格暴躁，不時驚動村民，他們都習以為常，死者以前從事工程，在村內有一幢三層高村屋，估計收租維生，死者生前有吸煙和飲酒的習慣，所以在家中經常遺下啤酒罐，死者妻子最近用油牆翻新鐵皮屋外牆，聲稱覺得住所殘舊，所以進行翻新，豈料家中藏屍。

案發昨晚（9日），死者姪兒從外國回港，向村民表示無法聯絡死者，但阿嬸不肯開門，但他留意到鐵皮屋被抹得非常乾淨，和死者平日習慣不符，覺得有可疑，於是報警，結果警員入屋揭發命案，死者妻子黑布蒙頭，被帶返警署。

村民稱死者在村內有一幢三層高村屋。（陳永武攝）

現場消息稱，死者遇害時間估計是本月初，不排除遭到被鋪焗死，其10多歲兒子事後獲安排到契媽住所暫住。

仵工移走遺體。（陳永武攝）