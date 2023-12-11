全港交通執法｜老婦衝燈遭便衣女警截停　憂生果金「冇咗半個月」

警方今日（11日）起展開全港大型交通執法行動，包括調派便裝人員票控違例行人而不預先警告，亂過馬路的市民可被罰款2,000元。新界南總區交通部等安排軍裝和便衣警員，今午3時起在青衣涌美村對開涌美路與上高灘街交界埋伏及監視，50分鐘已票控6名涉嫌違例過馬路的市民。當中一名婦人涉衝紅公仔，被途經巴士響咹示警，結果遭便衣女警截停，事後一度擔憂稱：「梗係肉赤啦，冇咗半個月（生果金）㗎喇！」據了解，老婦最後獲「放生」，給予口頭警告。



警方12月11日下午在青衣涌美村對開進行交通執法，票控違例過馬路的行人，約50分鐘內截停6人，同一時間更有兩名市民分別被軍裝警員和便衣警員截停。（黃學潤攝）

溫女士在行人過路處過馬路，惟走到路中安全島時，交通燈已轉為「紅公仔」，她連忙衝過馬路，結果被一名便衣女警截停，女警指「如果去到中間（安全島位置）已經轉咗紅燈，係唔應該過（馬路）」，應停在安全島等候轉綠燈才繼續過路。溫女士事後稱，正送食物「畀我個『老嘢』食」，見到紅公仔「諗住嗱嗱聲跑返過嚟喇」，惟跑過馬路期間有巴士駛經並響咹，但她說沒有聽到，「聽到我就唔行啦」。

溫女士又認為，自己開始過路時尚未轉紅燈，不滿遭女警截停，「X，真係吖！咁樣！」她稱自己每月領取約4,000元長者生活津貼，如果被罰款2,000元，「梗係肉赤啦，冇咗半個月（生果金）㗎喇！」強調日後必定會小心過馬路。據了解，溫女士最後獲「放生」，給予口頭警告。

溫女士（右）在行人過路處過馬路，惟走到路中心安全島時，交通燈已轉為「紅公仔」，她連忙衝過馬路，結果被一名便衣女警截停。（黃學潤攝）

男子稱「睇清楚周圍」始橫過馬路 不察警員在旁終被票控

葉先生則因棄用行人天橋和行人過路處，而在天橋下方過馬路，遭警員票控，不禁仰天嘆氣。他事後表示自己「平時成日都喺度咁樣過嘅」，少有使用天橋及行人過路處，稱「我睇清楚周圍有咩事我先過嚟吖嘛」。記者反問「但你無睇清楚隔離有個警察喺度？」葉無奈自嘲：「就係呢樣黑仔囉，就係戇居咗呢樣囉！」

葉先生因棄用行人天橋和行人過路處而遭票控，不禁仰天嘆氣，事後稱自己「清楚周圍有咩事」才過馬路，卻不察有警員在旁，自嘲「就係戇居咗呢樣囉！」。（黃學潤攝）

被問到是否知道警方會派便衣警員埋伏及檢控違例者，葉先生形容這一方法「辣係幾辣㗎」，稱若警方以這一招「捉人」，「我諗真係我唔好彩」。他又稱不清楚亂過馬路最高可被罰款2,000元，今次被警方票控罰款「當然肉赤啦」，明言「見過鬼都怕黑」，將來不會再違例過馬路。

警方12月11日下午在青衣涌美村對開進行交通執法，票控違例過馬路的行人，大部分人則有遵守交通規則。（黃學潤攝）

另有市民被警員票控後，稱相信不少人都試過違反交通規則，向記者說「你唔好同我講你地未試過咁樣過馬路呀」，又稱「節衣縮食都要交（罰款）㗎啦」，「可能罰罰下啲人驚就唔會過㗎啦，唯有交下學費啦！」亦有警員票控一名長者後，提醒他以後過馬路時都要小心，「見到紅燈唔好過馬路，如果唔係呢，被車撞到呢，就大件事㗎喇！」