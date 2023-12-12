打拳猝死｜54歲男保安拳館對打訓練暈倒嘔吐　教練即場急救惜無效

54歲男子昨晚（11日）在長沙灣一間拳館打拳期間暈倒，昏迷送院不治。據知，死者做保安，自小有氣喘，今年10月加入事發拳館買套票訓練。事發時與另一位學員進行對打練習，其間卻突然暈倒，教練即場替他施心肺復甦法急救，惜送院搶救無效，死因有待驗屍確定。



消息指，事主在荃灣獨居，任職商場保安，自小有氣喘，但無其他病史。今年10月中旬，他在事發拳館購買10堂訓練套餐，每星期訓練一次，在此之前也曾參加泰拳比賽。

事主於周日及周一（10日及11日）放假，遂於昨晚近7時到拳館做拉筋練習，其後在拳擊台上熱身。稍後教練安排事主進行三輪比賽，並與另一位學員進行中等強度的拳擊訓練。由於該學員眼睛不適，故拳擊訓練僅限於身體軀幹部位。

訓練一直順利進行無異樣， 事主未有表現任何不適， 直至8時許，事主在最後一場練習的最後30秒，突然暈倒失去意識並嘔吐。 教練立即為事主做心肺復甦術，並指示助理報警，惜送院搶救延至9時許不治。

據知，事主和該學員互不認識，第一次一齊做拳擊訓練； 昨晚訓練時雙方也使用拳擊手套，閉路電視拍攝到互相只打軀幹，並未有出重拳，訓練不算激烈，事主亦無被擊倒，故暫未發現有可疑，惟事主實際死因仍有待驗屍檢查確定。

便裝警員登樓調查。(陳永武攝)