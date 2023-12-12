警搗詐騙及黑錢集團拘137人　涉101案值逾1億　退休人士失570萬

近年本港詐騙案及賣買銀行戶口等洗黑錢活動持續上升，元朗警區在過去三個星期（11月20日至12月11日）針對區內詐騙及洗黑錢案件，展開代號為「怒浪」的執法行動，並在全港多處拘捕共109男28女，年齡介乎18至72歲，大部份為本地人，且多為傀儡戶口持有人；行動亦成功瓦解一個洗黑錢集團，共5男2女被捕，包括4名骨幹成員，部分人有三合會背景。警方表示，是次行動共偵破101宗騙案，總損失高達1.05億元，當中一名退休人士誤中「假冒官員電話」而失去570萬元存款。



元朗警區在過去三個星期（11月20日至12月11日）針對區內詐騙及洗黑錢案件展開行動，並搗破一個涉嫌洗黑錢集團。（馬耀文攝）

元朗警區刑事部總督察袁皓霆指，人員過去三星期的執法行動在各區拘捕了137人，大部分為傀儡戶口持有人，目前以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等罪名被捕，行動期間警方亦搜出大量手提電話、銀行卡、銀行文件及現金等。消息稱，被捕人士多報稱無業、保安、地盤工人、家庭主婦等，除3人已被暫控一項串謀洗黑錢罪外，大部分已獲准保釋，須於本月及下月期間向警方報到。

他透露，警方在今次行動一共偵破101宗案件，包括投資騙案、網上情緣騙案、求職騙案、電話騙案和網購騙案等，受害人年齡介乎18至83歲，全部都是本地人，總損失金額高達1.05億元，但警方成功凍結當中460萬元。損失最大的一宗騙案涉及一名本地退休人士，早前收到訛稱為內地執法人員的電話、聲稱其涉及洗黑錢罪後，事主不虞有詐而交出其銀行戶口資料，其後才發現570萬元的存款已被轉帳走。

元朗警區科技及財富罪案組案件主管偵緝督察何安生（左）稱，洗黑錢集團於今年10月起以不同渠道收集銀行戶口作洗錢用途。旁為元朗警區刑事部總督察袁皓霆。（馬耀文攝）

警方行動期間亦成功瓦解了一個洗黑錢集團，元朗警區科技及財富罪案組案件主管偵緝督察何安生稱，人員留意到有人在今年10月開始於社交平台收集銀行戶口，且犯罪團夥分工仔細，部分人負責在網上平台以數百至數千港元的報酬，招攬市民借出或賣出銀行戶口 ，並安排同黨相約對方交收戶口資料及銀行卡與密碼、以及進行背景資料搜查，得手後即把戶口資料提供予集團洗黑錢。

據了解，集團成員會訛稱招收戶口同作買賣股票或虛擬貨幣，除了在網上發文外，亦會派人到品流複雜的地方，游說急需用錢的市民提供或開設銀行戶口；集團主腦更會檢視銀行戶口的流水帳，以決定相關戶口能否用作洗黑錢之用。

何安生稱，警方鎖定集團成員身分後即採取行動，在11月28日到12月7日期間以串謀洗黑錢罪名拘捕介乎22至31歲的5男2女，包括4名集團骨幹成員和3名傀儡戶口持有人，部分人有三合會背景；當中2名被捕人已被暫控一項串謀洗黑錢罪名，案件押後至明年2月22日再訊，其餘被捕人士已獲准保釋候查。

他強調警方會繼續調查曾售出傀儡戶口人士，以及曾使用傀儡戶口的犯罪集團成員，不排除會有更多人被捕，重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判監14年及罰款港幣500萬元，重申市民切勿借出、租出或出售戶口予他人，因戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能干犯「洗黑錢」罪。據了解，今年元朗警區向律政司徵詢法律意見後，已落案起訴或已有足夠證據落案起訴26人干犯「洗黑錢」罪。