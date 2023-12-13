尖沙咀名錶世家劫案｜警拘3男包括「踩線」白衣男　失錶下落未明

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」，昨日（12日）下午遭4名持刀錘匪徒闖入行劫，掠去24隻總值超過3900萬元的名錶，匪徒其後登車逃去，警方追緝多名疑犯，包括有份「落手」掠錶的4人、懷疑假扮顧客引職員開門的男子，以及接應車的司機。警方今晚（13日）7時交代案情指，已分別於昨晚至今日下午拘捕3名報稱無業的涉案男子，年齡介乎21至24歲，包括負責「踩線」、首先按門鐘疑扮顧客進入錶行的白衣男子；另外兩人則積極參與行劫計劃之中。警方在行動中檢獲匪徒的衣著及手提電話，但仍在追查失錶下落。



賊人分頭行事，指嚇店員及掠走名錶。（網上影片截圖）

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁交代案情指，案發於昨午約3時06分，尖沙咀加連威老道25號一間售賣名錶的店舖「名錶世家」遇劫。涉案店舖正門長期鎖上，每次進出店舖均需由店內職員透過遙控裝置開門，正門關上後會自動鎖上。

案發時，一名中國籍男子假扮顧客到涉案店舖按門鐘，要求進店詢問手錶產品。該名男子進店後，4名蒙面男子趁正門未關上，持刀及鐵錘闖入「名錶世家」行劫，其間一名匪徒手持兩把刀指嚇職員，另外兩名匪徒用鐵錘破壞玻璃展櫃，並掠走24隻名錶，價值超過3900萬元。匪徒得手後離去，並一度用鐵錘破壞已鎖上的正門，其後登上一輛銀色Toyota接應車輛，沿漆咸道南往公主道方向逃走；而首先進入店舖的男子則一人徒步離開。

行劫過程約1分鐘，事件中幸無人受傷。警方於下午3點10分接獲上址職員報案後，隨即趕抵現場調查，經點算後發現匪徒共掠去24隻名錶，總值約3,900萬港元。據了解，被掠走的名錶包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士等等。當中最貴的一隻Richard Mille手錶價值約460萬元；最「便宜」的一隻勞力士手錶則價值約20萬元。

被掠走的名錶包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、Patek Philippe等等。圖為當中最貴的一隻Richard Mille手錶，價值約460萬元。（左朗星攝）

經深入調查及情報搜集，警方鎖定3名涉案中國籍男子，分別於昨晚約8時、今日凌晨約3時及今午約2時，在荃灣、上水及元朗，以涉嫌串謀行劫罪拘捕該3人，檢獲匪徒的衣著及手提電話。被捕男子年齡介乎21歲至24歲，均報稱無業。據了解，3名被捕男子之中，其中一人假扮顧客；另外兩人積極參與行劫計劃。

程知仁形容，集團分工細密，有人假扮顧客、有人負責搶劫、亦有人擔任車手；涉案車輛則是套上假牌的「影子車」，探員正追緝其下落。警方高度重視同類嚴重罪案，將繼續積極調查案件，不排除稍後會有更加多人被捕。據悉，警方初步調查未見案件涉及非華裔人士。

警方在行動中檢獲匪徒的衣著及手提電話，但仍在追查失物下落。（左朗星攝）

警方呼籲，如發現有可疑人銷售不明來歷的名錶，市民要提高警覺並立即通知警方。任何人收藏與此案有關的被盜手錶有機會觸犯處理贓物罪，最高刑罰為監禁14年。警方呼籲市民如有與案有關的資料，或遭有可疑人兜售不明來歷的名錶，可致電3661 9238或3661 9239通知油尖警區重案組第二隊。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁（中）交代案情。（左朗星攝）

警方於昨午3時10分接報，指尖沙咀加連威老道25號地下「名錶世家」遭持刀槌匪徒闖入搶劫，疑犯得手後登上接應車，往漆咸道南方向逃去。店方點算後發現共損失25隻總值約4,000萬元的手錶。

有閉路電視片段顯示，事發前一名白衣男子站在店門外等候，約6秒後獲職員開門，他入店走到飾櫃前與職員對話，4名戴口罩蒙面匪徒趁店門尚未關上衝入，分別扑爆飾櫃掠走手錶和以刀指嚇職員，不足一分鐘後得手離開，登上接應車輛遂去。

「名錶世家」東主李先生表示，被劫名錶當中最貴一隻為Richard Mille 35-03型號手錶，價值400多萬元。（名錶世家IG圖片）

▼案發過程閉路電視截圖▼



+ 10

「名錶世家」東主李先生昨日接受《香港01》電話訪問表示，被掠去多隻Richard Mille、百達翡麗（PP）、愛彼（AP）及其他牌子等名錶，李先生稱其中最貴一隻手錶為Richard Mille 35-03型號，價值400多萬元。

李先生又指，事發時店內只有數名員工，沒有顧客，一名香港人「入嚟問嘢」。對方開門後，即有3至4名匪徒「跟住衝入嚟」，港人「即刻跑出去」，蒙面匪徒迅速落手爆飾櫃搶劫。李先生懷疑該名最先入店的港人亦為匪徒同黨。