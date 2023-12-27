粉嶺圍命案‧獨家相曝光｜22歲內地碩士生毒品派對後昏迷被棄空地

上水粉嶺圍發生誤殺案，一名22歲男子上周六（23日）被發現倒斃村內一處空地。《香港01》獨家取得事主伏屍空地的照片，屍首由白布遮蔽，顯然經已死去。空地放滿建築廢料，屍體被置於一旁，當日由一名到村開工的渠務工人發現，並通知村民報警。



警員調查後認為事件有可疑，懷疑與毒品派對有關。其後警方拘捕3人士均涉嫌非法處理屍體，其中兩人另涉誤殺及販毒。今日（27日）押疑犯到涉事村屋重組案情。消息指，死者為一名22歲內地來港修讀碩士的學生。



粉嶺圍發生誤殺案，一名22歲男子上周六（12月23日）被發現倒斃村內一處空地。《香港01》獨家取得事主伏屍照片，屍首由白布遮蔽，顯然經已死去。（讀者提供）

據知情人士透露，一名渠務工人上周六（23日）8時許到粉嶺圍開工時，見到一名青年倒臥村屋對開空地，於是通知村民。村民見事主已無知覺所以報警。當時事主身穿黑色上衣、牛仔褲、黑色內褲；腹部露出，手指已經發紫。從事主伏屍照片可見，屍首由白布遮蓋，顯然經已死去，初列屍體發現展開調查。

警員翻看閉路電視，得悉事主早前進入粉嶺圍一間村屋。據悉涉事村屋由非原住民租住，平日與其他村民不常來往，亦無產生滋擾。村民對事件感到詫異，沒料到或與毒品派對有關，據聞有人將事主從屋內抬出。

警方其後拘捕3人士均涉嫌非法處理屍體，其中兩人另涉誤殺及販毒。今日（27日）中午時份，軍裝警員以橙色膠帶封鎖涉事村屋，便衣探員在場戒備，並將一個假人公仔搬入單位。直至12時40分，一輛白色七人車載著疑犯駛至現場，探員詢問疑犯案發經過並在場攝錄，其後將蒙黑色頭套的疑兇帶落車，再將他押返村屋重組案情。