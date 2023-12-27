粉嶺圍命案｜內地碩士生倒斃空地　報案人：以為佢飲醉酒凍死！

22歲內地碩士生在交友程式結識朋友，赴約前往粉嶺圍村屋參與派對，上周六（23日）早上被發現倒斃村內一處空地。發現屍體的鄭先生形容，死者僅穿三角內褲、面向天臥地，由於前一晚天氣寒冷，以為有人醉酒凍死街頭，沒料到是與毒品派對有關。他引述村民指，村內不時有噪音滋擾，周圍都貼上禁止醉酒鬧事的告示。



發現死者的鄭先生（深綠色衫）透露，死者僅穿三角內褲面向天臥地，由於前一晚天氣寒冷，以為有人醉酒凍死街頭。（馬耀文攝）

「以為佢（死者）凍死囉，啲村民成日喺度屙尿㗎嘛，以為佢飲醉酒臥低咗凍死咗之嘛。」鄭先生透露，死者被發現時頭向通道，腳向內，面部朝天；耳朵、嘴唇及手已經發黑「僵硬晒、死直咗」，身上只穿着黑色三角內褲和黑色衛衣。

由於前一晚冬至日（22日）天氣寒冷，鄭先生原以為死者是凍死：「因為你個人凍到嘴唇黑晒、耳黑晒、手黑晒，咁基本上習慣都係估佢凍死㗎啦，22號晚咁凍，係咪先？咁佢著條底褲，著件黑色衛衣，咁凍如果畀我都凍死啦，係咪先？我以為佢暈咗凍死之嘛。」

據鄭先生了解，死者並非粉嶺圍租客，只是到一名租客的單位玩樂。他引述村民指，村內不時有噪音滋擾，「成日村長都講啲人飲醉酒大聲喧嘩」，周圍都貼上禁止醉酒鬧事的告示。

22歲內地碩士生在交友程式結識朋友，赴約前往粉嶺圍村屋參與派對，上周六（23日）早上被發現倒斃村內一處空地。（讀者提供）

《香港01》獨家取得事主伏屍空地的照片，屍首由白布遮蔽，顯然經已死去。空地放滿建築廢料，屍體被置於一旁。據知情人士透露，一名渠務工人上周六（23日）8時許到粉嶺圍開工時，見到一名青年倒臥村屋對開空地，於是通知村民。村民見事主已無知覺所以報警。警方其後拘捕3人士均涉嫌非法處理屍體，其中兩人另涉誤殺及販毒，明日提堂。

消息指死者的父母在12月24日因與兒子失聯，由東莞來港到紅磡警署報警。

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