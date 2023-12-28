工權會跟進74宗職業死亡　促政府做好把關　帶頭做安全教育

根據勞工處數字，2023年上半年職業致命個案為145宗，而截至今日（28日），勞工處總共錄得22宗致命工業意外，當中23人死亡，意外主要發生在建造業。今年工權會共處理74宗職業死亡個案，建造業佔三分之一，另有10宗涉及政府部門，工權會表示，政府作為僱主理應著重職安，做好把關工作。

工權會亦就多個範疇提出意見，包括應確保工地嚴格執行吊運安全指引；檢討密閉空間作業作業安全；暑熱指數被形容「脫離現實」，亦漠視工人的實際情況和需要，若盲從或引致悲劇；詳細考慮及調查工人扣分制，包括考慮前線實際工作情況、工地中高層管理問題；同時關注外勞在港權益；並希望政府完善執行違反補償條例。工權會認為要減少意外，政府須作有效監管，同時本港亦需要有長遠及具規劃的安全教育。



今年工權會共處理74宗職業死亡個案。（鄭嘉惠攝）

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工權會今日（28日）召開記者會交代今年的工傷及職安大事。該會整合今年工傷個案的數字，根據勞工處數據，2023年上半年職業致命個案為145宗，受傷個案有14052宗，整體數字與2022年相約。至於工業意外，今年共錄得至少22宗致命工業意外，導致23人死亡。今年工權會共處理74宗職業死亡個案，當中有28宗涉及工業意外，其中24宗來自建造業、裝修及維修界別，猝死佔最多共18宗、13宗為高空工作墮下、5宗屬吊運意外、3宗為觸電意外。工權會指，在棚架、工作平台跌落等高空工作墮下的致命意外依舊較多，屬「重災區」。

工權會指，今年處理10宗政府部門相關的致命個案，處理的數字較往年多，直言政府理應比其他機構的雇主更著重職業安全，認為政府應該要在把關上做得更好。

目前勞工處只發放傷亡數字，沒有將每一個意外記錄或公開，無法看到某一個行業發生特別多意外，工權會希望政府能夠公開意外細節，細分意外工種，讓業界作參考之餘，減少同類意外，社會亦能發揮監察作用。

暑熱指數被指離地 僱主盲從易生意外

對於《預防工作時中暑指引》，工權會坦言難以執行，某些工種的工作地點溫差不一，室內外環境不同，發出的警告無法理想執行，而提供遮敝設施、冷凍包、水等，可對沖員工休息時間，變相減少員工休息時間，並非指引設立的初衷。工權會提到，一名姓葉工人在中文大學棚架工作暈倒送院，當時室外溫度是34度，為黃色暑熱警告，暑熱指數説明工作一小時才可以休息，旦當時事主只工作了45分鐘，尚未到休息時間，若雇主完全依賴指引，容易發生意外。

工權會又指，經過數月調查及解剖，最後死亡報告指事主死於冠狀動脈疾病，與工作無關，當死因被定義為個人疾病，便拿不到工傷賠償。工權會說，法醫無法從一個職業安全或衛生角度研究死因，例如死因會否與超時工作有關？坦言這是現今制度缺失的地方。工權會希望參考政府參考台灣的制度，只要死亡有一半的機會是由於工作引發，亦應該得到補償。

建造界擬推工人記分制 促詳細考慮調整

另外，對於今年12月建造界表示有意推行工人記分制，建立違反安全規則工人資料庫，讓不同公司聘用時作參考之用，促進前線員工注意安全。若違反安全規則的工人會被扣分，扣滿分或需停工再接受安全培訓。工權會認為此措施必須考慮前線員工的實際工作情況，例如是否涉及緊迫工序、有否提供安全設備等，調查會否涉及前線甚至地盤中高層的管理問題所致，又需確保處分制度不會出現徇私的情況。因此處分制度仍有待更詳細的考慮調整。

僱員補償條例懲罰偏低

另外，有僱主涉嫌未為死亡工友買勞工保險和欠薪數月，其後潛逃，最終僱主因未有為僱員購買勞工保險，違反《僱員補償條例》被罰款6000元。工權會指勞工處在處理逃避責任的僱主上被動；而且懲罰偏低，未能收阻嚇作用。沒買勞保的個案追討工傷賠償，雖然可透過僱員補償援助基金追索，但處理時間非常長，家屬亦要自掏腰包付出10至20萬元律師費。工權會認為應完善執行違反補償條例，基金亦應資助相關律師費。

工權會指政府在投標時無法得知所用的二判、三判有否曾涉及任何工業意外或違規行為，因此建議在投標時披露二判及三判會沿用什麽公司，再由政府檢查相關公司是否有違規記錄。

工權會亦有關注外勞問題，各地的文化及安全指標不一，因此預計有機會出現更多工傷個案，而解決方法是在工作前為工人提供安全訓練，進入地盤前，一定有人作出安全指引，也必須要有巡查監管，如發生工傷要依法例呈報。工權會表示，有些意外發生後，沒有警方介入調查，不排除有人在報警時刻意淡化意外，隱瞞事實，若無警方調查，無法顯示僱主違反安全條例，事主或家屬難以追討疏忽賠償，建議政府如有人刻意淡化或隱瞞意外，或需負上刑事責任。

當局突擊檢查難見效 促政府帶頭做安全教育

工權會認為政府須作有效監管，勞工處雖定期會進行突擊檢查，但基本上是「上有政策，下有對策」，檢查人員到地盤門口時，已有人通知勞工處人員即將來到，當時地盤已即時停工，「相信百分之一百嘅地盤都係咁樣做」，但即時停工無法看到不安全行為，例如無法發現安全帶沒有獨立救生繩等問題。至於有些預約檢查，也是「執到靚」才去檢查。工權會希望政府帶頭做安全教育，讓機構企業由上而下建立安全文化。