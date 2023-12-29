警破77騙案涉$7700萬拘90人　女護士情陷「建築師」失$311萬

警方於過去4星期（本月6日至27日）展開一項針對詐騙及洗黑錢活動、行動代號名為「驅策」的拘捕行動，並偵破77宗騙案，涉及266名受害人，總損失金額約達7,700萬港元。行動中，警方共拘捕90人（15至74歲），主要為傀儡戶口持有人，當中有被捕人為收取數千元報酬而出售個人資料開設銀行戶口。損失最大的一名受害人為45歲女護士，她網戀一名素未謀面的「愛爾蘭建築師」，結果在數月間被騙去逾311萬元；事件被揭發後，警方拘捕一名傀儡戶口持有人。警方強調，凡租借、甚至出售個人資料用以開設新戶口，同樣干犯洗黑錢罪，籲市民切勿抱僥倖心態。



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秀茂坪警區刑事部署理總督察（調查）蘇傳禮（圖左）及秀茂坪警區科技及財富調查組主管督察周嘉潤（圖右）交代案情，指行動中共偵破77宗騙案，涉及266名受害人，總損失金額約達7,700萬港元。（陳浩然攝）

警凍結$91萬犯罪得益 15歲學生收$2000元上門收數

秀茂坪警區科技及財富調查組主管督察周嘉潤表示，警方在過去4星期的「驅策」行動中，共偵破77宗騙案案件，132男134女受害人年齡介乎17至80歲，總損失金額約達7,700萬港元。案件類型包括網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案及「猜猜我是誰」電話騙案。

行動中，警方成功凍結約91萬元犯罪得益，共拘捕66男24女，年齡介乎15至74歲，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪，他們主要為傀儡戶口持有人。據悉年紀最小的15歲中二男學生，為收取2,000元報酬而「上門收數」。據警方調查，部分被捕人為了收取小量報酬，而向詐騙集團出售個人資料，包括銀行卡、網上銀行帳戶和密碼等，以處理來歷不明的犯罪得益。

秀茂坪警區科技及財富調查組主管督察周嘉潤指出，部分被捕人為了收取小量報酬，而向詐騙集團出售個人資料，包括銀行卡、網上銀行帳戶和密碼等，以處理來歷不明的犯罪得益。（陳浩然攝）

女護士網戀「愛爾蘭建築師」 被騙超過$311萬元

行動偵破的騙案當中，涉款最多一宗達逾311萬港元，受害人為一名45歲女護士。據悉，受害人透過社交平台認識一名聲稱來自愛爾蘭的建築師，雙方素未謀面之下發展情侶關係，其後騙徒訛稱有貴重禮物從海外寄給受害人，但因物件被扣查而急需高昂清關費。受害人不虞有詐，按騙徒指示，分開十多次匯款予指定傀儡戶口，過程歷時3至4個月。及至騙徒斷絕聯絡，受害人始知受騙，亦因此欠下巨債，損失超過311萬港元。警方其後拘捕一名傀儡戶口持有人。案件繼續調查中，警方不排除更多人被捕。

在另一宗「猜猜我是誰」電騙案，有騙徒致電受害人，並聲稱其兒子被警方拘捕而要求保釋金。幸受害人有留意警方的防騙資訊，立即致電兒子揭發事件，並迅速報案。 警方接報後抵達事主的住所附近進行埋伏，並成功拘捕一名28歲報稱無業的本地男子，涉嫌向受害人收取保釋金，該名被捕人已被暫控一項「串謀詐騙」罪名，案件已於本月8日於觀塘裁判法院提堂。 「驅策」行動中其餘89名被捕人均已獲准保釋候查，須於明年1月向警方報到。

秀茂坪警區刑事部署理總督察（調查）蘇傳禮（圖左）指，行動中共偵破77宗案件，涉及266名受害人，總損失金額約達7,700萬港元。（陳浩然攝）

傀儡戶口持有人洗黑錢案 警將向律政司申加重刑罰

秀茂坪警區刑事部署理總督察（調查）蘇傳禮表示，秀茂坪警區暫已有18宗案件在收到法律意見後，可以起訴有關被捕人，當中8名被捕人已被落案起訴。

警方強調，凡租借、甚至出售個人資料用以開設新戶口，同樣干犯洗黑錢罪，更有機會成加重刑罰的因素，呼籲市民切勿抱僥倖心態。警方重申非常重視詐騙及洗黑錢案件，尤其針對傀儡戶口持有人。為了更有效打擊傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行，警方將主動向律政司申請加重刑罰，以增加阻嚇作用。

警方重申，任何人如果干犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，最高可判處監禁14年及罰款500萬港元。

警方又表示，「轉數快高危警示」已經推行，如市民使用轉數快（FPS）付款時出現防騙警示，意味對方的戶口已被警方列為「高危有伏」，市民應該立即停止過數，以免受騙。警方提醒，如市民收到可疑來電，包括招聘廣告、投資網站等，可於警方的「防騙視伏器」輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款賬戶、電話號碼等，以評估詐騙及網絡安全風險，切勿輕易透露個人資料或進行轉帳。如有懷疑，亦可致電警方防騙易熱線18222。