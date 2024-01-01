青衣變電站設備故障冒煙釀電壓驟降　機電署下令中電4周內交報告

今（1月1日）午3時15分，青衣近灝景灣附近的牙鷹洲街中電變電站突然傳出爆炸巨響，且冒出大量濃煙，有居民指住所一度「跳電」，消防處亦表示電壓驟降期間，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。機電工程署指，接獲中電的通報後，已立即跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度，署方已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在4星期內提交報告。



今日（1月1日）下午3時15分，牙鷹洲街中電變電站突然傳出爆炸巨響，濃煙席捲半空。（讀者Carson Hung提供）

機電署表示，今日下午約3時13分，荃灣、葵涌及青衣部分地區發生供電事故。機電署在下午約3時31分收到中電按既定機制通報有關事故。根據中電的通報，中電青衣牙鷹洲街變電站有設備發生故障，自動保護系統即時隔離故障部分。其間沒有發現電力供應有中斷，但事件引致短暫電壓驟降，附近電力用戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。

機電署在中電的通報後，立即與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在4星期內提交詳細報告。機電署會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。

機電署根據《電力條例》（第406章）監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠。《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。機電署一直與電力公司保持緊密溝通，並定期舉行會議，商討供電設施的安全事宜。

青衣中電變電站冒出滾滾白煙，波及附近民居。（街坊陳小姐提供）

事發今日（1月1日）下午3時15分，近灝景灣附近的牙鷹洲街中電變電站突然傳出爆炸巨響，且冒出大量濃煙，驚動多名市民報案。消防趕至現場救援；事件中幸無人受傷，亦毋須疏散。有附近居民於社交媒體透露，住所一度「跳電」，受影響的包括青衣城，以及長康邨、長宏邨、翠怡花園等屋邨和屋苑，有受影響居民表示家中「電腦熄左，連電視都係」；另有身處事發位置近1公里外的長亨邨的市民，也稱聽到巨響。

消防處表示，新界部分地區今午3時17分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，呼籲受影響市民保持鎮定等候協助。在事發相若時間，消防處在葵青、沙田、馬鞍山共接獲20宗困𨋢及5宗火警鐘鳴響報告。中電就事故對客戶造成不便表示歉意，並正調查事故原因。