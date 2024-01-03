開新地The Point App上傳假收據　情侶3個月騙$10萬積分購物被捕

不少商場提供購物儲積分當現金使用優惠，顧客需下載相關應用程式（App）上載收據換取積分。警方上月獲接報案，指懷疑有人在商場提供的應用程式上載曾作竄改的購物收據以騙取積分，經調查後相信有人開設多個假帳戶，自去年10月起在東九龍區3個商場的應用程式上載偽造收據，騙取價值約10萬元的積分，然後把積分當現金購物，或換取優惠券。觀塘警區重案組調查後，昨日（2日）下午在區內拘捕28歲男子及29歲女子，兩人為情侶關係，涉嫌欺詐被扣查。據悉，涉案的程式為新鴻基地產旗下The Point會員的手機程式。新鴻基地產強調，公司一直嚴密監管The Point應用程式之運作，防止虛報、竄改或任何欺詐行為，如發現異常，定當立刻轉交執法部門跟進。



警方昨日（2日）拘捕一男一女疑犯，懷疑他們上載偽造購物收據以騙取商場積分作購物，同時搜出一批證物。（左朗星攝）

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觀塘警區重案組第二隊主管高級督察傅斯揚表示，觀塘警區去年12月中旬收到東九龍商場管理公司的報案，指近月有人在商場的應用程式內，上載大量懷疑曾被竄改的購物收據，懷疑有人試圖騙取可當現金使用的積分。據了解，有單一戶口上傳了200多個購物紀錄，可疑的購物單據相片大致相同、只是銀碼和時間不一樣。

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觀塘警區立即展開調查，發現有人自去年10月起利用偽造的購物收據，透過數十個新開戶口騙取價值逾9.9萬元的積分，並藉此於東九龍區內最少3個大型商場使用積分購買或換領物品，如電子產品和優惠券等。

觀塘警區重案組第二隊主管高級督察傅斯揚表示，會調查兩名被捕人士是否曾轉售以騙取積分獲得的物品。（左朗星攝）

重案組探員翻查大量閉路電視及作情報分析，終成功迅速鎖定兩名疑犯，至昨日下午警方發現兩名疑犯在觀塘區一個商場內懷疑利用騙取的積分購物，探員隨即將以欺詐罪將兩人拘捕，他們分別是28歲姓黎男子及29歲姓朱女子，分別報稱是司機和無業，相信是情侶關係。

傅斯揚指，警方在疑犯的住所內搜出部分相信是利用騙取積分獲取的贓物，以及他們犯案時所穿的衣物。兩名涉案人正被扣留調查，將了解他們曾否將騙取的物品轉售；又重申欺詐罪屬嚴重罪行，最高可被判監禁14年，呼籲市民切勿以身試法。

新鴻基地產發表聲明，指公司職員去年底發現有人偽造公司旗下商場的消費收據以騙取The Point綜合會員計劃積分，已即時主動報案並協助警方展開拘捕行動，強調公司一直嚴密監管The Point應用程式之運作，防止虛報、竄改或任何欺詐行為，如發現異常，定當立刻轉交執法部門跟進。