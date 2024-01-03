假單騙積分｜呃$10萬分或需消費千萬　專家：易尋異常難完全防範

警方上月接獲報案，指懷疑有人在新鴻基地產旗下的The Point應用程式，上載曾作竄改的購物收據，以騙取價值近10萬元的積分，作購物或換禮品用途，經調查後昨日（2日）在觀塘區拘捕一對情侶，兩人涉嫌欺詐被扣查。香港資訊科技商會榮譽會方保僑接受《香港01》訪問時形容，今次可能是本港首宗同類案件，並直言商場方面要完全預防是十分困難，但要偵測到異常則算容易，因獲取10萬元現金積分需要的「消費額」或高達數千萬元，即使分拆多個戶口也可能要每月消費數十萬元，見到如此高額的交易，「傻嘅都會查你啦！」



方保僑表示，現時本港除新鴻基地產外，港鐵、恒基和信和旗下的積分計劃都會使用光學字元辨識（OCR）技術，經手機程式辨識上載的收據。（資料圖片）

方保僑表示，現時本港除新鴻基地產外，港鐵、恒基及信和旗下的積分計劃，都會使用光學字元辨識（OCR）技術，辨識收據上的日期、銀碼和店名等資料，「快的話可能上載一分鐘後就已對到」，但並非所有商戶的收費系統會與商場集團的系統對接。

他舉例，新地的The Point系統會與一田百貨的系統連接，「只要喺一田App上面入單，（The Point）系統就會偵測到已經入咗單」，防止有人重覆「賺分」。但The Point未與其他商戶如惠康、百佳以至小商戶的系統連接，「喺商業、技術同私隱上有好多考慮，百佳等商戶亦未必肯分享資料」。在此情況下，即使有人偽造商戶單據，而假單據號碼、或日期和銀碼等與真實單據有異，也因商戶與商場的系統未有連接，而未必能偵測到有問題。

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方保僑指出，新鴻基的The Point系統會與一田百貨的系統連接，如果在一田的手機程式上載了收據，The Point即能偵測到收據已曾被上載，防止重覆「賺分」。（方保僑提供）

方保僑認為有關商場採用OCR技術辨識單據時，應曾考慮過會有類似本案的風險，但可能認為風險較低，「因為要消費很多錢才換到很少錢」，且防範的成本高昂，所以未有特別應對。他直言商場積分「唔係買一蚊畀一蚊，可能（買）十蚊先畀一毫五毫」，因此騙徒騙取了10萬元現金積分，實際上的「消費額」或高達2,500萬元，即使分開10個戶口攤分「消費」，仍涉及每個戶口在3個月內每月有數十萬元「消費額」。他舉例，即使每晚去新地旗下商場用膳，「都食唔到一個月幾萬蚊」，一旦商場方面見到如此高的「消費額」，「傻嘅都會查你啦！」

方保僑舉例，即使每晚去新地旗下商場用膳，「都食唔到一個月幾萬蚊」。（資料圖片）

方保僑強調，即使商場方面難以偵測假收據，仍有反詐騙系統作後盾，以審視用戶登記單據的速度、銀碼等，「例如碌假卡，碌1蚊、10蚊、100蚊未必有人理，但如果一分鐘就碌咗5次100蚊，就會被發現有問題，如果一日上載10張惠康收據，但每次消費1,000蚊都會睇到」，故商場方面也有方法追蹤問題交易及報警；如果是換實體禮券，亦可能因為多次同一人前往換領而被認出，對此他建議商場方面可要求換領禮券者出示身份證作登記，進一步防止詐騙。

就今次警方的拘捕行動，新鴻基地產發表聲明，指公司職員去年底發現有人偽造公司旗下商場的消費收據，以騙取The Point綜合會員計劃積分，已即時主動報案並協助警方展開拘捕行動，強調公司一直嚴密監管The Point應用程式之運作，防止虛報、竄改或任何欺詐行為，如發現異常，定當立刻轉交執法部門跟進。

▼警方拘捕涉用假收據騙取The Point積分，檢獲大批證物▼



警方昨日（2日）拘捕一男一女疑犯，懷疑他們上載偽造購物收據以騙取商場積分作購物，同時搜出一批證物。（左朗星攝）