唐狗咬人｜狗主否認曾承諾賠10多萬　望法律途徑解決　稱不再放養

一名網民在社交媒體發文控訴兒子在荃灣沙咀道遭一隻唐狗咬傷面頰，又指狗主反口不願賠償治療費用。狗主姚先生今日（5日）接受《香港01》訪問時表示，其唐狗Charlie不會無緣無故攻擊人，除非有人突然觸碰牠，才會咬人。根據閉路電視片段，涉事唐狗當時伏在汽車玻璃店門前，男童走近並把頭哄近Charlie。姚先生受訪時否認曾承諾受害人會賠償10萬、甚至20萬，「如果真係要賠10幾20萬，我真係點賠啊？」他目前打算依循法律途徑解決，到時若要上庭也會如實陳述事件，並願意承擔法庭裁決。姚先生最希望Charlie之後無事，「唔使人道毀滅已還得神」，並表示接回Charlie後，以後不會再讓牠在這一帶自由活動，出去也會拖狗繩及戴上狗口罩。



Charlie在發生咬人事件前，身上已掛上NO字牌。（受訪者提供）

姚先生表示，8歲唐狗Charlie經常躺在地上休息，雖然沒有戴上狗繩，但從來不會主動攻擊別人，平時也不會吠人，就算有人帶狗隻行過，都沒有太大反應。除非有人突然觸碰牠，才會咬人，「唔摸佢，唔搞佢就得㗎啦」。他指，Charlie目前寄養在汽車玻璃店，店舖已張貼不准摸狗的告示，而且Charlie在發生咬人事件前，身上早已掛上NO字牌。

他表示：「成件事大家都唔想發生。」他事後看過閉路電視片段，只見Charlie伏在汽車玻璃店門前，而男童走近並把頭哄近Charlie，惟片段沒有聲音，也看不清楚男童是否有用手觸碰Charlie。

姚先生坦言，目前打算從法律途徑解決，「都係睇佢想點做」，到時看上法庭後如何解決，會如實陳述，並願意承擔判決的責任。（黃學潤攝）

他指，事發當日不在場，後來男童父親鄭生致電他，跟他説明意外，並傳送男童受傷照片給他，「（本身）想同佢和平解決呢件事」，雙方後來見面尋求解決方案，但他否認有承諾二人可賠償10萬、甚至20萬，「如果真係要賠10幾20萬，我真係點賠啊？」而當時鄭生仍表示要與太太商討再作打算。

其後雙方再約第二次見面，鄭生鄭太向他表示，男童意外發生後或有心理陰影，可能之後都會怕狗，目前需要看心理醫生，又指７歲不能做整容手術，10歲才能做到手術，隨後鄭生鄭太要求「不如你畀15萬我啦，之後有多我自己哽啦」。惟姚先生指：「15萬我真係賠唔到畀你，我真係無能力賠畀你，不如我再諗下點解決啦。」

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隨後雙方在Whatsapp商談，姚先生表明自己無力賠償，若要找律師控告他，他也沒有辦法，更被對方指是耍無賴。姚先生指，鄭生鄭太曾說要尋求律師協助，未幾又表示希望好好解決，問姚先生能夠賠償多少錢。姚先生坦言，目前打算從法律途徑解決，「都係睇佢想點做」，到時在法庭亦會如實陳述事件，以及願意承擔判決的責任。

姚生承認Charlie去年曾咬傷人，今次是第二次。他指，當時被咬的正是鄭太的弟弟，當時是朋友告訴他Charlie在路上突遭一個陌生人伸手觸摸他，於是咬了對方的手一下。不過，當時受害人沒有通知他發現意外，而是「就咁畀錢睇醫生就算」。

姚生指，以往曾把Charlie關在電單車舖，但往往翌日一早開門就衝出去，根本捉不住牠，亦很難找到牠的蹤影，曾經試過綁住Charlie，「唔比佢去咁遠」。姚生續指漁護署原定今日讓他接回Charlie，但他明天有事要離港，10日才返港，因此決定11日接走Charlie。他打算接回Charlie後，不會再把牠放在汽車玻璃店寄養，亦不會再讓Charlie在這一帶自由活動，出外亦會拖狗繩及戴上口罩。

説起Charlie的故事，姚先生憶述自己以前居住在元朗，一次駕車時聽到坑渠位置有狗叫聲，於是下車尋找聲音來源，並救起兩隻狗BB，其中一隻交由其他人領養，而另一隻則由自己撫養，並改名為Charlie。姚先生指電單車舊舖在車玻璃舖旁邊，Charlie從小在那裏長大，基本上所有街坊都認識他。後來搬至現在新舖位，對面地盤在幾年前開工，環境嘈雜，Charlie不斷在舖面走動，更「唔食嘢又唔飲水」，情緒低落，於是姚先生便把牠放在汽車玻璃舖寄養，自己則每日帶飯給牠吃。目前姚先生最希望Charlie之後無事，「唔使人道毀滅已還得神」。