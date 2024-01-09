「韋家幫」新手法輕鐵𠝹袋扒銀包　警拘雙程證情侶涉屯門區3案

屢次在港犯案的內地賊黨「韋家幫」，近日再以新手法盜竊！一對持雙程證來港的雌雄情侶賊，過去約半個月在屯門區針對單獨乘搭輕鐵或攜小童同行的女士𠝹袋，扒去他們的銀包，最少3人受害，損共約7,000元，有人更痛失與家人的寶貴合照。屯門警區情報組聯同屯門及青山分區特遣隊部署埋伏，昨日（8日）在兩人企圖重施故技時將他們拘捕，並在女方身上搜出美容剪刀及刀片。警方提醒市民，乘搭港鐵或者其他交通工具時，應時刻留意及保管自己財物。



涉案情侶上月（12月）至本月，涉嫌在屯門一帶輕鐵𠝹袋偷走3人銀包，昨日（8日）企圖重施故技時被捕。警方起獲美容剪刀及刀片等證物。（王譯揚攝）

屯門警區刑事調查總督察梁晏瑜表示，警方自上月（12月）中至本月期間共接獲3名輕鐵乘客報案，指在屯門區一帶乘搭輕鐵期間被扒手偷走銀包，失竊財物共計約7,000元，除損失現金及證件外，亦失去一些與家人的寶貴合照；屯門警區情報組接報後，即聯同屯門及青山分區特遣隊人員合作展開多方位調查。

梁指，警方翻查大量閉路電視片段並作調查分析後，鎖定了一對來自內地的男女，隨即部署埋伏行動，並於昨日兩名疑犯準備再次在輕鐵車廂內犯案時，以「遊蕩罪」拘捕他們，同時偵破早前3宗「扒竊」案；人員在被捕女子身上搜出一把美容剪刀及一塊刀片，遂再以「外出時備有偷竊用的物品等」罪拘捕女子。兩人分別是一名48歲內地男子及一名41歲內地女子，兩人報稱為情侶關係，且都是以旅客身分持雙程證來港，目前他們均被扣查，案件交由屯門警區刑事支援隊調查跟進。

梁晏瑜（左）指，疑犯經常在早上的繁忙時段，於輕鐵月台或車廂尋找目標，並針對單獨乘車或與小童同行的女士下手。（王譯揚攝）

梁晏瑜指，兩人經常在早上的繁忙時段，於屯門港鐵站一帶的輕鐵站月台或車廂尋找目標，並針對單獨乘車或與小童同行的女士下手，屬「機會主義」犯案手法，其間一人犯案時另一人會協助「睇水」；搜獲的刀片和美容剪刀不排除是被用作割開受害人手袋以進行扒竊，或用作其他非法用途。據了解，3名受害人全部是女性，當中兩人案發時曾攜兒童同行。

警方調查顯示，兩名疑犯主要在屯門港鐵站附近的輕鐵站活動。（王譯揚攝）

他重申任何人如觸犯《盜竊罪條例》的「盜竊罪」，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法；而市民乘坐公共交通工具時，應時刻留意及保管自己的財物，特別是在人多擠迫的車廂空間、或冬季穿大衣出門時，未必能即時發現到手袋或背囊拉鍊被人打開，建議市民將手袋或背囊「攬或孭係喺自己前方，甚至收藏喺大褸入面」，除可避免撞到其他乘客，亦能大大減低賊人可乘之機。