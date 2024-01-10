觀塘車禍｜孕婦捱撞重創　親屬指4月大胎兒不保　媽媽情況不樂觀

觀塘駿業街與海濱道交界昨午（9日）發生嚴重車禍，一名懷孕4個月的31歲姓陳女子遭一輛貨車撞倒，頭部重創昏迷送往廣華醫院搶救，手術後通宵留醫，情況仍然危殆。據陳婦大伯表示，其弟、即陳婦丈夫與親人徹夜未眠於醫院守候，又指陳婦昨日已進行手術降低腦壓，而家人昨日已得知其腹中孩子保不住，「BB無咗心跳，而家攞唔到（胎兒）」，要待陳婦甦醒才可進行流產手術，惟醫生亦指陳婦「唔樂觀」。



一名孕婦1月9日在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院。其大伯1月10日表示，事主情況不樂觀，腹中胎兒不保。（羅日昇攝）

陳婦的大伯邱先生表示，家人及朋友輪流到醫院探望、留守；他引述醫生指，弟婦目前仍陷昏迷，「醫生話佢情況唔樂觀，我哋有提議過話轉醫院，但醫生話唔可以，而家唔郁得個傷者住，要等生命指數穩定啲先。」邱稱，醫護亦曾了解家屬想法，「又問定我哋意願，會唔會畀佢就咁安詳離去。」惟家屬現盼事主能平安，希望醫護能積極處理事件。

邱又指，其胞弟情緒十分激動，於今早接獲警方來電得悉涉事貨並無安裝車Cam，但附近的閉路電視則拍下整個過程，片中拍得陳婦當時有看清楚其時路面情況並依照規矩，於行人過路處過路，警方描述事件時指「佢（陳婦）係睇到無車行咗出去，行咗幾步到中間再望左邊，睇清楚無車嘅時候先過。」但她在過路途中，涉事貨車高速衝至，邱表示「佢（陳婦）避都避唔切！」其後被撞彈開六、七尺。

他續指，陳婦於觀塘一間航運公司任職文員，其胞弟同為航運公司文員，於荔枝角上班，兩夫婦居於九龍灣啟德一帶，原本預計嬰兒出生後會搬到較大的單位，詎料飛來橫禍。

警方表示附近閉路電視拍下整個過程，片中拍得陳婦當時有看清楚其時路面情況過路。（梁偉權攝）

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昨日意外發生後，女事主被送往廣華醫院搶救，其丈夫、家姑和父母在手術室外守候，丈夫緊緊抱着事主事發時帶着的手袋憂心落淚。

1月9日，事主丈夫（右一）、家姑（右二）和父母在手術室外守候，丈手緊緊抱着事主事發時帶着的手袋憂心落淚。（梁偉權攝）

事發於昨日下午3時13分，59歲姓梁男司機駕駛一輛貨車，載着一名南亞裔跟車男工人，沿海濱道行駛，右轉入駿業街時，右邊車頭撞到正在橫過馬路的女事主。現場地面遺下頸巾等物件，並有大灘血迹；警員手持她的手袋陪同送院，手袋上亦沾有血漬。警員經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕涉案司機，他已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

▼1月9日觀塘海濱道駿業街交界車禍現場▼



一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，現場地面遺下頸巾等物件，並有大灘血迹。（左朗星攝）

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