灣仔運動場陸運會　15歲女生昏迷送院搶救

撰文：黃偉民
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今日（11日）上午11時19分，警方接報灣仔運動場一名15歲女生昏迷，救護車到場將女生送到律敦治醫院搶救。據報，運動場有學校正舉行陸運會，至於女生事發時情況，有待進一步了解。

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