葵涌安蔭邨42歲男猝死　妻子揭發惜太遲

警方昨晚（11日）11時許接獲一名女子報案，指42歲姓楊丈夫在葵涌安蔭邨德蔭樓住所房間內暈倒，救護員接報到場，楊男昏迷被送往仁濟醫院治理，其後證實不治，其死因有待驗屍後確定。據了解，楊男有身體病紀錄。

