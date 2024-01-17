痛症治療中心受查後裁員削店　稱被支付平台拖數　苦主憂追索無門

一所痛症治療中心去年底被舉報以不良營商手法銷售療程，近百苦主於社交平台大吐苦水，更揭發該中心被苦主點名後，懷疑多次「換殼」改名繼續營運。海關12月接報調查9間分店後，至今仍在調查中，暫未有新進展。有苦主日前再向《香港01》求助，指接獲通知，該中心突然即時解僱多名治療師，更公布削減店舖「九縮一」，苦主花費9萬多元購買一年會籍，僅使用服務一個月，中心安排填寫表格退款，仍待審批，至今未取回款項。近百苦主恐追討無門，質疑該中心準備「走佬」，現時束手無策。



該中心通告聲稱仍有一分店繼續營運，並控訴第三方支付平台拖欠500萬元，導致公司經營困難；但對方則發文反擊，列出包括涉事中心在內的四間公司名稱，指其向商戶作出虛假指控，平台已終止相關商戶收付款服務，會協助執法機構調查。《香港01》記者嘗試以不同途徑聯絡該中心及支付平台，暫未獲回覆。



《香港01》周二（16日）第三次上門了解，店內燈火通明，惟撳鐘卻無人應門。（黃偉民攝）

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苦主之一的K先生（化名）日前向《香港01》表示，他在去年12月以9萬多元向一所名為「HKSWC」的痛症治療中心，購買了一年療程。惟至年尾時，其治療師指因病無法上堂，更原因不明地辭職，亦沒有向接任的新治療師做好交代客戶身體狀況等的交接工作。K先生後來更發現可預約時間減少，獲告之因另一分店的客人湧至他原本上堂的分店。

中心1月中旬裁員削店 只留一分店營運

至1月中旬，新治療師表示「公司執笠」，據他所知，大部份職員已遭解僱。店方指目前仍有太古城一間分店營業，但K先生認為只有周一至周五營業，未必能滿足所有客戶，擔心該中心「想撈一筆錢走佬」，希望盡快安排退款以釋疑慮。

另一名到太古城分店查詢，卻碰門釘的顧客John（化名）亦透露，他以4.7萬元購買課程，目前尚餘約14堂。日前他獲通知只餘一間分店，治療師亦指已離職，著他自行尋找公司管理人員處理。至於會否向消委會投訴，他指會「再睇定啲先」。

顧客上門查詢碰門釘 記者登門未見職員

《香港01》記者於周日至周二（14至16日）三度到太古城分店了解事件，但店內無人應門，不見人蹤。店門張貼一張告示，指連鎖痛症治療中心於12月6日被收購，並改名為HKSWC。記者亦先後到尖沙咀赫德道8號的旗艦店、觀塘京貿中心分店了解，但兩店均烏燈黑火，門外張貼的告示與太古城分店的一致。

HKCTC被苦主點名後疑易名HKSWC 聲稱被收購

翻查資料，HKSWC的前身懷疑是一間名為「HKCTC」的痛症治療中心。HKCTC的商標原由一間名為G24 Fitness Limited的公司持有，公司董事包括一名駱姓男子及另外兩人，網上搜索能找到與駱男同名的物理治療師。去年8月，G24 Fitness Limited改名為Hong kong sports and medical company limited。截至1月16日，此公司共持有12個不同商標，包括HKCTC、HKSWC、RSC等 。

公司董事曾有人事變動 駱姓董事留任

11月1日，有苦主於社交平台指控HKCTC教唆顧客呃保險等不良營銷手法後，HKCTC隨即改名為HKSWC，店門亦貼出告示指於12月6日「被收購」。而Hong kong sports and medical company limited在11月及12月均出現人事變動，駱男維持董事身份，另兩人遞交辭任申請，並委任一名葉姓男子任董事。直至12月21日，海關接獲舉報後，搜查9間分店及檢走文件，但未有拘捕行動。

此外，有苦主懷疑該中心被指控營銷手法有問題後，於11至12月間，不斷開設多個不同名稱的Instagram專頁，懷疑以「分身」繼續招攬客人。記者翻查苦主列出的可疑ig專頁，大部分已關閉，僅餘兩個專頁仍有運作，兩專頁中部分內容相似，甚至貼有相同的宣傳照片。其中一個專頁名為「MR. Pain」，為HKSWC旗下品牌之一，專頁開設於11月9日，最後更新時間為12月中旬。

Hero Plus於周日（14日）在社交媒體發出聲明，表示HKSWC作出的均為虛假指控且具誤導性。（Hero Plus Facebook圖片截圖）

HKSWC控第三方支付平台拖數 對方反擊已終止收付款服務

HKSWC官網現時沒有顯示任何課程、學費等資訊，僅剩下一則長文，當中提到公司遭第三方支付平台Hero Plus拖欠款項，已拖欠款項近90日，欠款約港幣500萬元，又在文中直斥該平台欺騙消費者及商戶，要求其立即安排退款。

Hero Plus則於周日在社交媒體發出聲明，指就HKSWC、HKCTC、G24 Fitness Limited、Hong kong sports and medical company limited對商戶作出虛假指控、不良營商手法及具誤導性聲稱，其公司為維護公眾利益，已終止向有關商戶提供收付款服務，更已向執法機構提供相關資料，事件交由執法機構處理。

記者曾多次登門、致電、WhatsApp、電郵向雙方公司查詢，惟一直未能接觸到任何職員，截稿前亦沒有接獲任何回覆。苦主K先生則表示，他早前曾向Hero Plus求證，獲回覆指沒有收到其繳交的款項，並澄清公司沒有扣留相關款項，著他自行向HKSWC查詢。

海關去年到涉事連鎖痛症治療中心一共9間分店調查，並檢走一批文件。（羅日昇攝）

海關最新接獲33宗相關舉報

海關去年12月21日採取行動，派逾40人搜查涉事公司共9間分店，向有關人士查問及檢走文件調查。《香港01》向海關查詢調查病症治療中心HKSWC的進度，獲覆指截至1月15日下午5時，海關共接獲33宗相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。

海關提醒商戶必須遵守《條例》的規定。海關提醒市民在購買預售形式售賣的產品時，應留意預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商戶結業或者其他不能預計的情況，消費者有機會無法兌現已購買的服務。而消費者於購買服務時，應光顧信譽良好的商戶。消費者在選購服務前，切勿隨意將個人資料、身份證、信用卡或銀行提款卡交予銷售人員；於購買服務後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

勞工處表示，關注受影響僱員的情況，並呼籲受影響僱員盡快聯繫勞工處勞資關係科各分區辦事處，處方會提供適切協助。《香港01》亦正就事件向消委會查詢。