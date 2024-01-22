良景農莊｜直擊木板劃地種菜　「菜農」溪澗打水灌溉﹕貪得意玩下

屯門良景邨後山「DIY」十分常見，十多年前良賢樓對出山坡已有非法開墾養蜂的情況、2021年又有人在青大石澗加建石屎台及種植物，今次再被網民踢爆另一幅後山空地被非法開墾耕種。事發地點位近良景邨良俊樓對開，一條通往菠蘿山的山路入口旁的官地，一部分空地遭人霸佔開墾成菜園。《香港01》記者現場直擊「良景農莊」，可見甚具規模，有人以木板、床頭板佔地耕作，直接在旁邊溪澗打水灌溉，蔬菜茁壯成長，但空地亦同時被當作晾衫場及垃圾場。記者佯裝成街坊向一名女「菜農」了解，她指該處多年前已有人種植，自己才剛開始種，直言「貪得意玩下」，並理解上址屬官地，「封就由得佢封啦，始終啲地係人哋嘅。」



屯門良景邨鄰近菠蘿山附近的山溪，佈滿雜物有人霸佔官地非法開墾種菜情況日漸嚴重。（王譯揚攝）

《香港01》記者今日（22日）到現場觀察，發現該地設有告示牌表示為政府土地，但在此開墾耕種的「菜農」似乎一於懶理，擅自擺放自己的雜物，又利用木板、床頭板、木櫃疑似劃分「領地」在內種菜自成一角，就像一個甚具規模的小農莊；另外在近明渠附近，渠務署亦有張貼請勿進佔及擺私人物品的告示，但仍看到鐵絲網掛滿衣服，地上亦佈滿垃圾及一些盆栽，市民霸佔此處似乎已有一段日子。

有疑似為「菜農」的女子拿着水壺在山溪取水灌溉農田，及利用鐵絲網排晾衣服。農田內有不同種類菜類，包括油麥菜、蔥等，這些菜看似頗為新鮮；當被問及是否整片菜田都是她的時候，該名身穿紅衣的女子表示，此地有很多人種菜並不只她一個人「有好多人㗎！」，她又指種菜是不會販賣的只是供自己食用。

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記者於現場又拍得另一名疑似為「菜農」的戴帽女子，她手持雙刀似乎正拍打泥土。她向記者表示，此地在十多年前已經有人種菜，「有啲人已經種咗十幾廿年㗎啦！」，目前約有10人在上址種植，又指自己才剛剛開始在此地種菜，「自己貪得意玩下咋嘛！」。

當被問及政府會不會派人封地時，她表示政府會不定時派人封地，上周六才派人封地，「可能遲早會輪到呢度，封就由得佢封啦，始終啲地係人哋嘅。該名女子續指，每天都會下來淋水灌溉，又表示鄰近的「菜農」1月初給了她一些「細細棵」的菜苗種植，當中種類包括油麥菜、南瓜等等，又稱這些菜數量很少只有數斤並不會販賣。

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有網民就看到情況日漸嚴重就直斥「遲下會影響生態」、「佢哋咁攪的確好影響生態同附近居民生活，有一輪頻頻聽到冧樹聲，應該係開墾時斬樹。」、「再嚴重會引發山泥傾瀉」；另有網民就質疑這些人是否逆權侵佔霸佔土地，又指該土地「好山好水」、「土地肥沃」等，亦有人嘲這些菜為「良景有機菜」。《香港01》現時正向地政署及渠務署查詢情況。