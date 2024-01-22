良景邨後山驚現具規模「農莊」　疑涉霸佔官地　網民揶揄：新良景

有網民於Facebook群組指出屯門良景邨後山非法開墾耕種問題日漸嚴重，表示「發展越嚟越有規模！」。有網民拍得良景邨後山一幅懷疑官地遭人霸佔擺放雜物，並非法開墾成菜園而且極具規模。該幅面積約4,500平方米的空地，原本由鐵絲網圍封，並有一塊已脫色的地政總署「政府官地」告示牌，但有市民疑似非法闖入，繼而霸佔土地，並開墾出不同的小路，再加上市民「DIY」的菜田，此地猶如一個「小農莊」，而有網民就指曾有一陣子聽過「斬樹」的聲響當時似乎正在開墾土地。此外，除「小農莊」的範圍，亦有市民在明渠的附近擺放雜物。



屯門良景邨後山現具規模「農莊」，疑似有市民霸佔官地擺放雜物及種菜。（王譯揚攝）

+ 2

《香港01》記者向拍攝照片的網民了解，他透露，該處原本有樹有草有溪流，後來被人佔用耕作，至今已有約2至3年，起初只佔用少部分，但逐步增加，變得越來越有規模，認為對環境構成破壞。

記者現場所見，該片懷疑被佔用的空地位於良景邨良俊樓對開，一條通往菠蘿山的山路入口旁的官地。空地有地政總署一塊已脫色的告示牌，標明屬於政府土地。根據網上資料顯示，整幅地的面積約4,500平方米，而被用作耕作的空間約為十分之一。

屯門良景邨鄰近菠蘿山附近的山溪，佈滿雜物有人霸佔官地非法開墾種菜情況日漸嚴重。（王譯揚攝）

記者其後從高處視察，發現空地被開墾出很多不同的小路，而且又利用各式各樣雜物，如木板、木櫃等劃地種菜，可以看到間隔分明，猶如一個「小農莊」，而且在山上更搭建一個疑似有蓋「耕菜場」似乎十分專業，相信市民霸佔官地已有一段時間。此外，在「小農莊」的另一方，有一條明渠由鐵絲網圍封，但亦被市民闖入進佔，從圖片可見渠的附近亦擺滿雜物，包括一盆又一盆的菜及垃圾等，而圍封明渠的鐵絲網亦被掛上衣物。空地另一側亦見有小型農地。有在場耕種的人承認上址是官地，並指地政署日前已封了另一處的土地。

+ 8

從Google的衛星圖片，可見2019年11月時，該幅地十分乾淨並無開墾痕跡；而到2021年2月時，左上角似乎開始有開墾痕跡，可以見到有數條小路及山上的搭建物；再到2022年8月時，可以看到市民開墾的「菜場」經已成形。市民由進佔空地開墾小路、並搭建一個具規模的「耕菜場」只是短短兩年半。

有網民看到如此規模亦揶揄「遲下會掛牌出嚟『新良景』」、「小村莊」等，有網民就笑指「搵日過去起樓先」、「認識地形，方便8月棄置大型垃圾」，另有人就表示行為太過份需要報1823及地政署等。《香港01》正就事件向地政總署及渠務署查詢上址是否屬官地及有無被霸佔作非法耕種。