按摩店足府結業揭欠租照賣套票　海關接248宗舉報拘董事及秘書

海關接獲至少248名市民舉報，指今年一月初一間擁有3間分店的連鎖按摩店突然結業，受害人所購買的預繳式按摩服務未能全部兌現，涉款110萬元，當中最大一宗個案金額涉及1.8萬元。調查揭發3間分店均有拖欠租金，按摩店疑明知租約期滿仍然接受客人付款，涉嫌違反《商品説明條例》。海關昨日（25日）拘捕一名45歲男子及一名44歲女子 ，二人分別為董事及公司秘書，現正保釋候查。據了解，涉事按摩店為「足府」。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠陳述案情，海關截獲多名市民舉報一間擁有3間分店的連鎖按摩店突然結業，導致受害人未能使用餘下的按摩服務。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠陳述案情，今年一月初，海關截獲多名市民舉報一間擁有3間分店的連鎖按摩店突然結業，導致受害人未能使用餘下的按摩服務，海關表示十分重視案件，涉事公司結業後，便立即成立專責隊伍聯絡受害人，以了解每宗個案詳情。當中最大一宗個案金額涉及1.8萬元，至於其他個案金額約幾百元至逾萬元。

海關亦到連鎖店瞭解營運狀況，包括到各店舖的管理處，與業主聯絡，了解各店的租務情況，調查後發現涉事公司的3間分店均有拖欠租金，同時明知店舖租約期滿，不能繼續營運，仍然傳送優惠訊息給受害人及接受顧客付款。該公司涉嫌違反《商品説明條例》不當地接受付款的罪行，即公司接受付款後，沒有在指定或合理時間內提供按摩服務，而在公司結業後，更無負責人交代任何善後安排。

劉志忠表示，涉事公司以充值方式銷售服務，為消費者提供充值戶口，着消費者購買數千元服務，並在每次使用服務時扣除賬戶內的金額。海關昨日拘捕一名45歲男子及一名44歲女子 ，二人分別為公司董事及秘書，現正保釋候查。而截至今日（1月25日）上午8時，海關已接獲248名市民舉報，涉款110萬元。

海關提醒，根據《商品説明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應和有關產品有重大分別的產品，或無理由相信能夠在指定或合理時間內供應有關產品，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關強調商戶必須遵守商品説明條例的規定，消費者在購買服務時，亦應光顧信譽良好的商戶。如市民發現任何有關懷疑違反商品説明條例的事宜，可致電海關24小時舉報熱綫：2545 6182、透過舉報罪案專用電郵：crimereport@customs.gov.hk，或利用網上表格進行舉報。