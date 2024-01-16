連鎖按摩店「足府」結業　54名苦主報稱購預繳優惠　涉款逾40萬元

臨近農曆新年本應開心喜慶，近日有網民指控連鎖按摩店「足府」突然倒閉，懷疑拖欠員工薪金，亦無償還顧客的預繳費用。苦主群組截至周二（16日）晚上8時，有54人報稱苦主，當中6人有逾1.2萬元套票未兌現，估計連同其他苦主的欠款，可達40萬元以上。



苦主林小姐向《香港01》報料稱，「足府」在結業前，曾以誘人優惠騙取顧客數千元，甚至過萬元套票，相信其他苦主便在當時「中招」。亦有按摩師曾到「足府」門外舉牌申討薪金，苦主陳女士透露有約20多名員工被拖糧，估計金額達數十萬元。



海關表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反條例的情况，會採取適當的執法行動。《香港01》周二亦曾致電「足府」的分店，惟無人接聽。



連鎖按摩店「足府」合共三間分店，懷疑於本月初全線結業。（廖雁雄攝）

「足府」地理位置方便 吸引街坊留港光顧

連鎖按摩店「足府」合共三間分店，懷疑於本月初全線結業，不少顧客以預繳式購買的套票，恐將化為烏有。目前WhatsApp苦主群組，截至晚上8時約有180人加入，有54人稱尚有餘額未用，其中23人以3,000元至6,000元佔最多，但有6人的餘額超過1.2萬元，估計欠款達40萬元以上。

苦主林小姐為「足府」熟客，已光顧其大角咀分店長達10年，沒想到會突然結業。她解釋，由於該店開設在私人屋苑樓下，地理位置方便，因此即使收費不算便宜，按摩每小時索價200多元，但仍吸引附近街坊選擇不到深圳，留在本地消費。

苦主指「足府」結業前推周年優惠 充值$4800送$1600

林小姐透露，於去年9月曾預繳約5,000元購買套票，即仍有約4,000元未消費。但她指，「足府」在結業前，曾以誘人的優惠騙取顧客數千元，甚至過萬元套票，相信其他苦主便在當時「中招」，因此她損失的金額相比他們並不算多。

苦主群組有成員便發放一張手機截圖，顯示「足府」上月以16周年為由，向顧客發出宣傳優惠，其中包括預約全身按摩100分鐘以上即享半價、充值（預繳）4,800元送1,600元等。

「足府」上月以16周年為由，向顧客發出宣傳優惠。（苦主群組手機截圖）

20多名按摩師被拖糧 涉款數十萬元

亦有按摩師因被拖欠薪金，於1月初到「足府」門外舉牌申討薪金，不久後「足府」便關閉不再營業。其中陳女士透露，「足府」3間分店共20多名同事，被拖欠12月20日發放的薪金，每人涉及金額由一萬多元至兩萬多元不等，合計約數十萬元。

陳女士透露，自疫情爆發後，負責人經常埋怨旺角及觀塘分店錄得虧損，更需轉賣物業及名車以維持經營。其後「足府」於12月初，以16周年優惠，向顧客推出預繳式優惠，因此她估計負責人早有預謀圈錢及拖糧。「嗰個老闆之前又講話，我唔會咁狠心點點點，我唔係無良。唉！真係估唔到佢。」

按摩師陳女士於1月初曾到「足府」門外舉牌申討薪金。（FB︰David Warbird提供相片）

按摩師失業卻需照顧年邁母親︰惟有慳啲啦

陳女士無奈指，臨近農曆新年開支大增，亦要照顧年邁母親的醫藥費，生活相當拮据，甚至有患憂鬱症的同事，因拖糧而病情加劇。問到如何維持生活，她說「惟有慳啲啦，冇計㗎，唔通去跳樓呀？」

陳女士並透露，「足府」約10多名員工，已在1月5日到勞工處求助，雖然職員成功聯繫負責人，惟遭拒絕開會商討解決方法。由於勞資雙方並無簽署合約，受影響員工暫被安排於2月28日到勞資審裁署處理。

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海關︰已接獲相關舉報正跟進

海關回覆指，根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不提供有關產品，或意圖提供有重大分別的產品，或不能在合理時間內供應有關產品，即屬「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反條例的情况，會採取適當的執法行動。海關並提醒市民，應留意預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商戶結業或其他情況，消費者有機會無法兌現已付費的服務。