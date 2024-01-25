醫療券詐騙｜衛生署：會定期抽樣調查　如違規將轉交執法部門調查

警方過去兩日（24及25日）拘捕9男4女，揭發已登記參加醫療券計劃的註冊中醫師、中藥診所負責人及已故合資格領取醫療券人士的家屬涉串謀詐騙，騙取資助。衞生署今日（25日）重申，會根據監察機制進行定期和抽樣調查，嚴肅跟進所有懷疑違反醫療券計劃規定或作出虛假聲明的個案，並會對相關違規個案採取適當的跟進行動和措施，包括將有關個案轉交執法機構調查。



警方調查後發現兩種犯案模式，分別是誘騙已故長者家屬使用醫療券，以及誘騙長者「純粹購物」。（翁鈺輝攝）

因應警方近日打擊非法使用長者醫療券行動，衞生署今日（25日）提醒市民應正確使用長者醫療券。發言人強調，即使已登記配偶共用醫療券，當配偶離世，其戶口內的醫療券餘額並不會轉移至在世長者的醫療券戶口。市民如利用已離世長者的身份證或香港特別行政區政府入境事務處發出的《豁免登記證明書》使用其戶口餘下的醫療券，亦可能會被控詐騙等罪行及須負上刑事責任。

另外，醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。市民應遵守相關規定，切勿以身試法。任何人作出虛假聲明屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。衞生署已透過醫健通（資助）系統再次提醒長者醫療券計劃服務提供者相關規定。在長者醫療券計劃下，醫療券使用者須出示有效香港身份證或《豁免登記證明書》，並親身接受參與長者醫療券計劃的服務提供者提供的醫療服務，才可以使用長者醫療券。

涉案家屬會冒認已故親友在「醫療券使用者同意書」上簽名。（翁鈺輝攝）

已登記的服務提供者須遵守計劃協議的條款和條件，並在提供醫療服務時核對醫療券使用者的身分。衞生署如懷疑有關服務提供者涉及詐騙，會將有關個案轉介警方及／或相關執法機構跟進，亦可能取消有關服務提供者參與計劃的資格。若懷疑有服務提供者涉及專業行為失當，衞生署會轉介有關個案至相關的專業管理局／委員會跟進。此外，如發現有參與計劃的服務提供者違反計劃協議的條款和條件，其相關的醫療券申報將不獲政府發還款項；如政府已支付有關款項，亦會向有關服務提供者追討相關款項。衞生署亦會按情況向相關的服務提供者發出勸諭信／警告信。

警方一連兩日採取行動拘捕13人，包括7名中醫師和一名藥房負責人，並根據法庭手令搜查涉案的中醫診所和被捕人士的住所。（警方提供）

警方過去兩日以涉嫌「串謀欺詐」罪拘捕9男4女，揭發已登記參加醫療券計劃的註冊中醫師、中藥診所負責人及已故合資格領取醫療券人士的家屬涉串謀詐騙，有家屬冒充已故親友前往涉案中醫診所使用醫療券，與中醫師合謀冒簽「醫療券使用者同意書」騙取資助；行動中，亦發現有藥房負責人聯同中醫師以高出10倍價錢，向長者推售安宮牛黃丸等產品後拆帳，案中涉款共約4萬元。