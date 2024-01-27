地盤MMA．有片｜元朗污水處理廠地盤爆混戰　逾20工人推撞拳毆

元朗污水處理廠重建地盤昨日（26日）爆發衝突。《香港01》接獲讀者提供片段，指一批紮鐵工人和一批釘板工人，昨早在地盤內打架，有人見狀報警，片中見到一度有逾20名工人聚集推撞。警方證實接獲相關報案，稱事件中無人受傷，亦無物品損毀，將案件列作糾紛處理。《香港01》正就事件向渠務署查詢。



元朗污水處理廠重建地盤1月26日爆發衝突，多名工人在地盤內爭執推撞。（讀者提供片段截圖）

片段由未有參與爭執的人從高處拍攝。片中所見，混戰發生於一處堆滿鋼筋和鐵馬的工地，一批戴紅色安全帽、相信是紮鐵工人，以及另一批戴黃色安全帽、相信是釘板工人，在地盤內聚集爭吵推撞。當中有工人充當「和事佬」，嘗試分隔兩批人不果，也有工人舉高雙手示意和解，但紛爭卻未見平息。

一名黃帽工人出拳打向一名紅帽工人腹部（紅箭咀示）。（讀者提供片段截圖）

其間，兩方拉鋸的局勢急變。一名被拉離混戰的黃帽工人，突然出拳打向一名紅帽工人的腹部，他隨即被其他人推跌在地，撞冧旁邊的鐵馬，令戰況進一步激化。有人隨手拿起堆放在旁邊的長板擲向他人，亦有人以安全帽打向別人。混亂間有人跌倒，有人繼續施襲，亦有人繼續湧前推撞，險變人疊人，險象環生。最終有「和事佬」勸阻大叫「唔好打喇喂！」、「黐線㗎？」，分開雙方並扶起跌倒的工人。片段至此結束。

有工人隨手拿起堆放在旁邊的長板擲向他人（紅箭咀示）。（讀者提供片段截圖）

警方回覆《香港01》查詢時表示，昨早8時47分接獲一名61歲姓吳女子報案，指在元朗宏樂街一個建築地盤內，有6至7人爭吵，吳婦擔心情況惡化，於是報警求助。警員到場發現現場已回復平靜，初步調查後相信事件涉及吳婦與一名67歲姓鄭男同事，以及一名26歲姓劉男工人和另一男工，雙方疑因工作問題爭執。事件中無人受傷，亦無物品損毀，將案件列作糾紛處理。

翻查資料，渠務署斥資約69億元，自2020年起將元朗污水處理廠原址重建為「元朗淨水設施」，以應付元朗市中心、工業邨及錦田一帶的人口增長，新設施的污水處理量可大增近43%至每日10萬立方米，預料首階段工程可於2027年竣工。