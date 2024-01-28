屯門9個月大女嬰疑受虐昏迷　親人PICU守候聲淚俱下：BB係無辜

一名9個月大女嬰周四（25日）交由社區保母照顧期間抽搐昏迷，醫生認為女嬰傷勢可疑而報案，警方昨日拘捕該名33歲鍾姓保母。女嬰接受開腦手術後仍然危殆，《香港01》記者今早（28日）到屯門醫院了解，女嬰的兩位女親人在兒童深切治療部守候，談及情況時聲淚俱下，「梗係心痛啦。我哋做堂姑姐、堂姑媽都痛到死啦，何況阿爸阿媽，係咪咁講呀？」



據她們了解，女嬰過往由家傭「一路照顧得好好」，惟於家傭1月份休假回鄉，在社工介紹下使用暫托服務，父母日間交托予保母，晚上接回家，維持約一個月。女嬰命懸一線，家人痛心道：「𠵱家（女嬰）連命都唔知保唔保得住。我心都好亂，總之BB係無辜。」



女嬰堂姑媽（左）表示女嬰完成緊急開腦手術，情況仍然危殆。（蔡正邦攝）

《香港01》記者今早到醫院了解女嬰的情況，女嬰的兩位堂姑姐、堂姑媽在兒童深切治療部門外守候，至於女嬰的父母在房間內看望女嬰。她們指，女嬰過往一直由傭人照顧，傭人把女嬰照料得很好，身體亦一直健康。傭人因返鄉回家，仁愛堂社工介紹保母照顧女嬰。

該名33歲社區保母昨日（27日）被捕，女嬰堂姑姐指保母否認曾不恰當對待女嬰，「佢前日（26日）朝早坐定定喺度，佢曾經都唔承認，前日下晝個醫生先見佢，問佢啲嘢。」身穿黑色衣服的堂姑媽哽咽指，「（女嬰父母）梗係唔開心......梗係心痛喇，我哋堂姑姐、堂姑媽都（心）痛到死。」指保母發現女嬰有異樣時沒有立即報警，只通知家人前往接走。

《香港01》記者今早到醫院了解女嬰的情況。（蔡正邦攝）

堂姑媽指，女嬰完成緊急開腦手術，但「腦殼仲未裝返入去」，須觀察顱內壓，情況仍然危殆。

消息指，女嬰父母俱為在職人士，育有一對分別4歲及9個月大的女兒，一家四口與一名家庭傭工在屯門區居住，惟傭工於1月份休假，父母遂透過仁愛堂社區中心尋求暫托服務及聘請保母。父母會於早上將女嬰交予保母照顧，傍晚才接回。周四（25日）上午，保母如常接走女嬰，惟下午為女嬰洗澡後發現其抽搐，遂通知女嬰父母。父母趕抵後驚見女兒失去意識，立即將她送往屯門醫院救治，醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，立即安排手術及送進兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。醫生1月26日認為女嬰傷勢可疑，不排除是人為造成，因而報案。

仁愛堂回覆指，由於警方對事件正在展開調查，現階段不宜作出任何評論，仁愛堂會盡力配合，並對其家人表示深切的慰問，祝願小朋友盡快康復。