廉署退休執行處處長李俊生　北角城巿花園墮樓亡

一名73歲男子前日（28日）在北角城巿花園墮樓身亡。消息指，死者為廉政公署退休執行處處長李俊生。據了解，李近年照顧患病妻子大感壓力，自己也受抑鬱症困擾。警方稱墮樓原因仍在調查中。 廉政專員胡英明下午致哀，對李俊生辭世深感悲痛及惋惜。他謹代表廉政公署仝人，向李家人致以最深切的慰問。



事發於周日中午12時許，警方接報北角城市花園7座有人墮樓。救援人員到場將一名姓李73歲男子送院搶救，惜告不治。警方經調查相信事主從上址一單位墮下，其死因有待驗屍後確定。

據悉，李向家人發尋死短訊後墮樓。消息指，李近年因為照顧患病妻子，感到壓力大，同時自己也受抑鬱症困擾。

廉政公署退休執行處處長李俊生墮樓身亡，囻為他於2006年出席廉政公署第三屆國際會議。（網上圖片）

資料顯示，李俊生於1974年加入廉署成為調查主任，1999年獲廉署頒授卓越服務獎章，至2010年12月以執行處處長之職榮休。

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