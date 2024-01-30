李俊生去世｜服務廉署35載　為第一代反貪人員　胡英明：深感悲痛

廉政公署退休執行處處長李俊生前日（28日）於北角城市花園離世。今日（30日）廉政專員胡英明發聲明表示，對前執行處處長李俊生辭世，深感悲痛及惋惜，並代表廉政公署仝人，向李俊生家人致以最深切的慰問。胡亦指，李俊生服務廉署逾35年，為第一代反貪人員，他樂於分享經驗，與同事亦師亦友，深受愛戴；曾經與李俊生共事的廉署同事，深切懷念他的睿智，及關懷下屬的領袖風範。



廉政公署退休執行處處長李俊生墮樓身亡，囻為他於2006年出席廉政公署第三屆國際會議。（網上圖片）

胡英明表示，李俊生於1974年加入廉署，是第一代反貪人員，並與廉署渡過充滿挑戰的日子。李俊生於1996年至2010年任執行處處長期間，領導廉署打擊公私營機構貪污，並於1999年獲行政長官頒發香港廉政公署卓越獎章，對香港的反貪工作貢獻良多，廉署向他深表敬意。

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