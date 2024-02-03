億元毒品案｜死者為本地賽車手黃桂華　獲獎無數　家屬﹕接受唔到

警方毒品調查科聯同海關偵破一宗1億元可卡因販毒案，拘捕3男1女，警方指其中一名57歲男疑犯於元朗高埔村遇查時激烈反抗及企圖駕車逃走，人員上前制服，他其後坐在車上被鎖上手銬，約20分鐘後被發現昏迷，送往屯門醫院留醫1日後不治。據了解，死者名為黃桂華（Anson），是一名有逾20年經驗的本地賽車手，於圈內享負盛名，過往獲獎無數，即使年過半百仍有出賽；他亦是8間公司的董事，包括位於高埔村的車房。《香港01》尋獲其家屬，對方指仍未接受得到事件。



黃桂華。（互聯網）

翻查資料，黃桂華的個人車手號碼為「59」，每次出賽車身和頭盔都印有此號碼。他曾24次參與澳門格蘭披治大賽車，除三級方程式和電單車外所有賽事，亦活躍於CTCC、TCR China等賽場，有豐富的房車、TCR、GT賽車經驗，過往亦獲獎無數。最後一次參賽相信是2022年第68屆澳門格蘭披治大賽車，當時他進入GT賽車最高級別前十，以第九名完成東望洋賽道中最高級的GT賽事，並斬獲當日中國香港組季軍。

海關1月16日鎖定一個40呎南美入口，報稱載有魚粉的海運貨櫃，檢查後發現520袋魚粉中有100公斤、市值1億元可卡因。警方及海關展開監控交付工作，1月31日展開收網行動，於粉嶺坪輋、元朗高埔村及旺角拘捕3男1女，涉嫌「串謀販毒」，包括75歲女主腦。

警方於記者會上交代案情時指出，於高埔村截查其中一名57歲男子時，他起初表現合作，但當人員搜車時，他激烈掙扎及企圖駕車逃離現場，雙方在車上糾纏，被警員制服，過程中3名警員亦受傷。該男子被鎖上手銬，其後坐在車上，沒有任何異常，於20分鐘後陷入昏迷，警員要求增援及向男子進行緊急救治，惟送院留醫1日後不治。警方指男子有心臟病紀錄，掙扎前身上沒有傷痕，死因有待調查，案件由新界北總區重案組接手跟進。至於同案另外3名被捕人士，已被暫控一項「串謀販毒」罪，昨日（2月2日）於粉嶺裁判法院提堂，需還押候訊。

▼元朗高埔村案發現場及醫院情況▼

