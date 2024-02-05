O記反黑工｜疑黑工速遞員車禍逃去　捱撞外賣員斥低成本爭生意

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）過去兩日（2月3日及4日），拘捕23名任職外賣員的非法勞工，全部為南亞裔免遣返聲請者。《香港01》早前亦接獲讀者報料，可見日前有人員在大角咀拘捕懷疑黑工外賣員；更有任職外賣員的讀者表示，鐵騎早前與一名逆線駕駛電動單車的南亞漢相撞，對方竟棄手機逃去，其電動單車車尾則放有速遞公司的袋，懷疑對方亦是黑工，批評他們駕駛態度不良，又毋須油錢等開支，等同與正規人員低成本爭生意。



1月20日晚上，一名外賣員穿著印上外賣平台標誌的外套，駕駛電單車沿櫻桃街往大角咀方向行駛，突然被一架電動單車逆線撞上。（讀者提供）

「連電話都唔要就走咗，唔知（嗰個）南亞人係咪黑工，估計可能係。」1月20日晚上，一名外賣員穿着印上外賣平台標誌的外套，駕駛電單車沿櫻桃街往大角咀方向行駛，突然被一架電動單車逆線撞上。意外後後，該電動單車男司機騎車轉身逃去，卻不料電話跌在地上，他拾起大叫：「你個電話喺度！你夠膽走呀！」南亞裔司機折返，但最後還是棄下手機離去。

捱撞外賣員受輕傷，電單車車頭亦被撞爛，惟肇事者逃之夭夭，他無奈報警求助，手機及車CAM成為證據。他向《香港01》透露，報警不是為追討賠償，最重要是將不良車手公諸於世：「成日見到佢哋喺行人路橫衝直撞，對啲老人家小朋友好大危險。」而且相比電單車手開工承擔油錢開支，黑工駕駛電動單車「淨係攞舊電返屋企叉電，叉完電又開工」，等同與正規人員低成本爭生意。此宗意外只是冰山一角，黑工外賣員就生活在日常之中，禁之不絕。

+ 6

此外，《香港01》亦獲得多條執法片段，包括2月2日在大角咀埃華街、深水埗福榮街121號對開截查懷疑黑工。從讀者提供片段可見，便衣人員在大角咀埃華街埋伏，截查一名騎電動單車到餐廳取外賣的男子。據了解，外賣員懷疑無法出示身份證，最後被戴上手銬帶走，外賣亦被人員檢走。

+ 3

而針對懷疑非法勞工從事外賣工作，消息稱，O記於2月3日及4日在全港拘捕23名任職外賣員的非法勞工，涉嫌向外賣平台註冊人士租借並獲得帳戶後接取訂單，在餐廳領取食物，運送到顧客指定地址而賺取由外賣平台所提供的酬勞。被捕人全為南亞裔免遣返聲請者，已被落案起訴「串謀行騙」及「禁止接受有薪或無薪的僱傭工作」，今日（5日）於西九龍裁判法院應訊。

據了解，警方行動仍然繼續，今日在港島多處搜查多間外賣公司，並警告如有人將外賣平台帳戶交給非法勞工使用，等同協助及教唆非法勞工從事外賣工作及串謀行騙，需要面對同樣刑責。