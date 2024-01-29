工聯會指外賣平台現黑工送遞員 促設自由工作者登記制度
工聯會發現，有外賣平台送遞員實為黑工，主要為雙程證免遣返聲請人士，先由持身份證同鄉「判頭」及其家人朋友登記成為外賣員，再將手機借予他們接單。該會促設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外賣員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益。
使用他人帳戶協助雙程證免遣返聲請人士當非法送遞員
服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，有前線工友舉報，有部分人士利用外賣平台容易入職的特點，使用屬於其他人在網上外賣平台上的帳戶，接取訂單然後送外賣，利用不同渠道協助大批手持雙程證或提出了免遣返聲請、不可在港工作的南亞裔人士（俗稱假難民），非法送外賣賺錢。
她舉例，先由持身份證同鄉「判頭」及其家人朋友登記成為外賣員，再將手機借予他們接單，或者利用本地人士的真實資料，製造「影子」身份證，再配以持假證者的相片，持證者可自行登記成為外賣員；又或者類似工地「判頭」形式，由「判頭」當外賣員接單，手機截圖訂單畫面發放給旗下的黑工，再由黑工送餐上面給訂餐者等等。
她亦指，有部份黑工甚至違法使用電動單車送外賣，而黑工對香港道路和標誌一知半解，最終導致車來車往，橫衝直撞的情況時有發生。
郭偉强促設自由工作者登記制度 平台需買員工意外保險
工聯會勞工界立法會議員郭偉强建設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外賣員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益。
他建議政府應負起監管的主體責任，引入外賣平台發牌制度，並把「平台公司必須為平台工作者購買一定額度的意外保險」訂為發牌條款之一，以保障平台工作者的權益，及為外賣員與平台之間確立僱傭關係，並加强調查，杜絕「假自僱」。
據了解，涉嫌有黑工送外賣平台為foodpanda、戶戶送deliveroo和KeeTa。外賣平台之一戶戶送回覆指，去年起推出身份驗證功能，供外送專員於上線時認證身份，一旦發現任何外送專員不具在港工作的資格，其帳戶會被終止。
▼2023年11月16日 警方打擊非法駕駛電動車▼