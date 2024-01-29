工聯會指外賣平台現黑工送遞員　促設自由工作者登記制度

工聯會發現，有外賣平台送遞員實為黑工，主要為雙程證免遣返聲請人士，先由持身份證同鄉「判頭」及其家人朋友登記成為外賣員，再將手機借予他們接單。該會促設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外賣員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益。



使用他人帳戶協助雙程證免遣返聲請人士當非法送遞員

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，有前線工友舉報，有部分人士利用外賣平台容易入職的特點，使用屬於其他人在網上外賣平台上的帳戶，接取訂單然後送外賣，利用不同渠道協助大批手持雙程證或提出了免遣返聲請、不可在港工作的南亞裔人士（俗稱假難民），非法送外賣賺錢。

她舉例，先由持身份證同鄉「判頭」及其家人朋友登記成為外賣員，再將手機借予他們接單，或者利用本地人士的真實資料，製造「影子」身份證，再配以持假證者的相片，持證者可自行登記成為外賣員；又或者類似工地「判頭」形式，由「判頭」當外賣員接單，手機截圖訂單畫面發放給旗下的黑工，再由黑工送餐上面給訂餐者等等。

她亦指，有部份黑工甚至違法使用電動單車送外賣，而黑工對香港道路和標誌一知半解，最終導致車來車往，橫衝直撞的情況時有發生。

郭偉强促設自由工作者登記制度 平台需買員工意外保險

工聯會勞工界立法會議員郭偉强建設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外賣員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益。

他建議政府應負起監管的主體責任，引入外賣平台發牌制度，並把「平台公司必須為平台工作者購買一定額度的意外保險」訂為發牌條款之一，以保障平台工作者的權益，及為外賣員與平台之間確立僱傭關係，並加强調查，杜絕「假自僱」。

工聯會講述外賣平台送遞員違規使用電動單車及行內黑工問題的情況。（洪芷菁攝）

據了解，涉嫌有黑工送外賣平台為foodpanda、戶戶送deliveroo和KeeTa。外賣平台之一戶戶送回覆指，去年起推出身份驗證功能，供外送專員於上線時認證身份，一旦發現任何外送專員不具在港工作的資格，其帳戶會被終止。

▼2023年11月16日 警方打擊非法駕駛電動車▼

