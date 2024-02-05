吸血「財仔」涉以342厘高息放債　淋油電話恐嚇收數　警拘32男女

元朗區去年10月至12月錄得121宗與收債相關的案件，有見及此，元朗警區一連7日（1月29日至2月4日）展開代號「雲劍」行動，放蛇搗破兩間高利貸財務公司，檢獲118萬元現金，拘捕32人，包括財務公司持牌人及職員，其中5人有黑幫背景。警方指，兩間財務公司涉以最高達342厘年利率放貸，比法定高7倍；又用高壓手法迫使受害人簽約，最後還款不成便派人上門淋油、電話恐嚇「債仔」親友滋擾。



警方搗破兩間財務公司涉嫌以過高利率放債，共拘32人，檢獲118萬現金及大量借貸文件。（林振華攝）

元朗警區刑事調查第12隊偵緝督察吳斯軒表示，相關非法收債活動包括淋紅油、刑事恐嚇等。受害人往往都跟俗稱「大耳窿」的高利貸財務公司借款，當中牽涉的高利貸年利率逾300厘，最高達342厘，比起法定最高利率的48厘，高出7倍。元朗警區展開深入調查後，成功鎖定32人，他們牽涉15宗淋紅油案、7宗電話恐嚇及2宗以銀行户收取債務人還款和協助洗黑錢。

元朗警區刑事調查總督察王玉欣稱，是次行動拘捕了20男12女（18歲至53歲），包括財務公司持牌人以及職員。其中14人為財務公司的持牌人及職員，警方檢獲118萬現金及大量借貸文件。據悉，被捕人士涉嫌「以過高利率進行放債」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」、「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」，其中一人遭落案起訴，其他人則獲准保釋候查。

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據了解，涉案兩間位於旺角及油麻地的持牌財務公司，往往透過社交媒體、網頁、電話宣傳及快速批核現金貸款作為招徠，在受害人交出身份證明、住址證明及入息證明後，便會邀請受害人親身到公司進行簽約，通常約半小時已經可以批出貸款，但財務公司都會收取在合約中沒有列明額外的手續費，並在後樓梯交易。

吳斯軒稱，以借1萬元貸款為例，就要交出3000元手續費，所以「債仔」實際只收到7000元借貸，但實際卻要還1萬元。當中一宗最高借近50萬元，但未有報案；另一宗借近25萬的受害人則向警方報案，指被收取近5萬元手續費。

財務公司通常透過社交媒體、網頁、電話宣傳及快速批核現金貸款作為招徠。（林振華攝）

吳又稱，受害人往往因「等錢洗」應急，便會墮入這些財務公司的陷阱，若「債仔」遲交還款，財務公司便會增加更多的苛刻條件，亦會用「行動組」非法收債，包括到受害人住所及公司淋紅油、以電話恐嚇其親朋戚友，迫使他們還更高的利息，直到他們無力償還這些貸款為止。

為打撃這些非法放債行為，警方派出喬裝探員偽裝申請人潛入兩間財務公司調查，發現財務公司職員分工仔細，並十分警覺，有不同職員以高壓式手段迫使申請人簽約，又發現這些申請人有交付額外的手續費。

是次行動拘捕20男12女，年齡介乎18歲至53歲，包括財務公司持牌人以及職員。其中14人為財務公司的持牌人及職員。（林振華攝）

警方提醒市民，臨近新年，如果急需錢周轉，應該找持牌以及信譽良好的財務公司，市民亦要時刻保持警覺，遇到非法放債的財務公司，應該立即通知警方。另外，市民亦不要借出或者出售自的銀行戶口給其他人，因為這些戶口有機會比不法的財務公司作為傀儡戶口收取犯罪得益，市民有機會干犯洗黑錢罪名。警方重申，根據香港法例「刑事毁壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」均為嚴重罪行一經定罪，最高可判監5年、10年及14年，並罰款500萬元。