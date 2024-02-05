O記反黑工｜搜查公司　戶戶送、foodpanda：有措施驗證外賣員身份

消息稱，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）在全港反非法勞工，暫已拘捕23名「黑工」外賣員，相信他們租借外賣平台註冊人士的帳戶，用以接單及取酬。警方今日（5日）更搜查最少3間外賣平台公司。其中Deliveroo（戶戶送）及foodpanda回覆《香港01》查詢時，均表示有措施驗證外賣員身份，確保他們合法在港工作，會配合當局調查。



警方今日（2月5日）到foodpanda位於銅鑼灣的公司搜查。（陳浩然攝）

Deliveroo表示，非常重視有關事宜，正全力配合調查程序，絕不容忍任何非法行為。公司指，所有外送專員必須符合於香港合法工作的資格，所有申請人的身份均須經過檢查和核實，以確保他們擁有工作的權利；公司亦定期提醒外送專員他們的責任，以確認所有外送專員具備適當的工作許可及身份證明文件。

回覆續指，Deliveroo已於去年推出身份驗證功能，供外送專員在上線時驗證身份；如發現任何違規情況，公司會即時終止其帳戶。Deliveroo定期就有關政策的重要性與外送專員溝通，並鼓勵他們舉報違規行為，以便公司調查及採取適當行動。

警方今日（2月5日）到Deliveroo位於中環的公司搜查。（馬耀文攝）

foodpanda則指，平台絕不允許非法或違例工作，又指已推出一系列措施，務求預防及打擊非法勞工問題。公司強調，送遞員必須以真實身份開立帳戶，當中必須提供如身份證明文件、居住地址及銀行戶口等資料；公司亦會派出專員進行突擊抽查。foodpanda稱，會全力配合有關當局的調查和行動。

探員今日到多間外賣平台公司搜查，並檢走文件，據了解被檢走的包括用戶資料，以作調查。警方警告如有人將外賣平台帳戶交給非法勞工使用，等同協助及教唆非法勞工從事外賣工作及串謀行騙，需要面對同樣刑責。

警方今日（2月5日）到foodpanda位於銅鑼灣的公司搜查。（陳浩然攝）

消息稱，O記在2月3日及4日展開行動，暫已拘捕23名「黑工」外賣員，他們涉嫌向外賣平台註冊人士租借並獲得帳戶後接取訂單，在餐廳領取食物，運送到顧客指定地址而賺取由外賣平台所提供的酬勞。該23名非法勞工全為南亞裔免遣返聲請者，已被落案起訴「串謀行騙」及「禁止接受有薪或無薪的僱傭工作」，今日（5日）於西九龍裁判法院應訊。