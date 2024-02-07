新義安兩小頭目「爭女」　釀兩宗斬人血案　警拘10名涉案男子

上周四（1日）及周六（3日），筲箕灣及佐敦分別發生兩宗傷人血案，共3人受傷，警方調查後指兩宗案有關連，連日來拘捕共10名涉案男子。消息指，是新義安兩小頭目「爭女」爆衝突，當中有人曾離港「避風頭」，惟回港時於機場落網。



第一宗案發生於本月1日晚上11時47分，24歲姓黎男子及28歲姓王男子，在筲箕灣道195號地下一間酒吧與朋友消遣，其間突然衝入5名蒙面刀手，向他們施襲，逞兇後即登上接應私家車逃去無蹤。黎男臉部、頸部、雙手掌、雙腳被砍傷，王男則左臉頰、左手掌、右腳被砍傷，二人其後留醫接受治療，情況穩定。

其中一名傷者送院，擔架床染有血跡。（李家傑攝）

另一宗案發生於兩日後（3日）晚上10時11分，一名23歲姓關男子與朋友在佐敦長樂街28號一間日本食肆用膳期間，突然有3名持刀男子闖入，向關男施襲，同行朋友阻擋不果，刀手逞兇後往佐敦道方向逃跑，並登上一輛私家車逃去。關男手臂及大腿受傷，傷口幾乎見骨，半清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

港島總區反三合會行動組、署理總督察朱明敏表示，根據警方調查，兩宗傷人案均與一個活躍於西九龍的黑幫有關，事件由幫派內兩個小頭目的爭端引起。消息稱，是新義安內兩個小頭目，為「爭女」起爭執。

佐敦長樂街28號一間日本食肆發生傷人案，一名男子受傷送院，擔架床染血。（梁偉權攝）

朱明敏表示，兩宗案件共3名傷者，其中1人已經出院，其餘人士仍在醫院留醫，情況穩定。港島總區反三合會行動組、西九龍總區及油尖警區刑事部人員隨即展開聯合行動，連日在機場及港、九多處，拘捕該幫派的頭目、兩個小頭目及相關的骨幹成員，共10名男子（19至40歲）。朱續指，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據悉，其中一名被捕人，於傷人案後曾離港「避風頭」，回來時於機場就逮。