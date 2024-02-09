傀儡戶口洗$197萬黑錢　持有人判囚28月　警申請加刑冀增阻嚇力

本港去年有超過2,100人涉洗黑錢被警方拘捕，當中超過1,700人為傀儡戶口持有人，為此警方將就同類案件向法庭申請加刑，冀增加阻嚇力。其中一個涉及2021年8月一宗網購騙案的銀行戶口，被揭發於該月至2022年6月期間處理了約197萬港元款項，警方遂於2022年3月將戶口持有人拘捕，被捕人今日（9日）在區域法院承認一項洗黑錢罪，在警方申請加刑後被判囚28個月。今次是近4個月以來警方第3宗成功申請加刑的同類案件，重申警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑。



鄭騏鋒（左）表示，涉案傀儡戶口持有人經警方申請加刑後，今日（9日）被判囚28個月。旁為季芯儀。（ 警方提供）

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，警方在2021年8月16日接獲一宗網購騙案的報案，事主報稱在網上平台購買二手物品及過數後未能取得貨品，懷疑受騙；警方深入調查後取得收款戶口的資料，發現該戶口在2021年8月至2022年6月期間，共處理了約197萬港元的款項，人員遂於2022年3月28日拘捕傀儡戶口持有人，並在徵詢法律意見後，同年12月2日被告被控以一項洗黑錢罪。

他續稱，被告今日在區域法院提堂時承認控罪，被法庭判處罪名成立，而警方就判刑向法庭申請加刑後，法庭批准加重百分之20的刑罰，判處被告監禁28個月。他謂警方歡迎法庭的裁決，並引述昨日（8日）深水埗警區「曠頂」行動簡報會上的發言，指警方將就所有在區域進法院審訊的洗黑錢案向法庭申請加刑，冀提升阻嚇力。

警方表示，由於傀儡戶口洗黑錢情況趨嚴重，將就同類案件與律政司商討，向法庭申請加刑。（資料圖片）

租借賣戶口予他人洗錢 持有人同有罪

警方財富情報及調查科署理總督察季芯儀指，去年全年有超過2,100人因洗黑錢被捕，當中超過1,700人為傀儡戶口持有人，情況愈趨嚴重，故警方會就洗黑錢案與律政司商討及徵詢其意見，再根據《有組織及嚴重罪行條例》第27 條申請加刑，而本案是近4個月以來警方第3宗成功申請加刑的同類案件。

她強調市民租、借或出售銀行戶口予他人，而該戶口被不法分子用作處理贓款或清洗黑錢，就有機會干犯洗黑錢罪；犯罪集團成員操作戶口固然違法，但該傀儡戶口的持有人亦會涉罪。她重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判囚14年，不論借出或賣出戶口作清洗黑錢用，所帶來的刑罰及後果均遠超犯罪集團給予的金錢利益，而警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並繼續積極研究就洗黑錢罪行加快檢控程序，呼籲市民緊記「銀行戶口畀人用，坐監加刑好嚴重」。