山寨舞獅旺角逗利市　竹館男指操普通話　粥店憂礙生意封20蚊打發

網上流傳大年初二（11日）2名男子於旺角上海街向店舖「逗利市」，其中一人分飾兩角負責單人舞獅，另一人敲鑼打鼓，更曾向一間麻雀館逗利市，結果被拒。《香港01》記者到上海街了解，證實今日確有兩男打鑼舞獅逗利市，竹館男職員稱今年首次見此情況，該兩男操普通話稱﹕「新年快樂，恭喜發財」，他即時意會兩人想逗利市並拒絕，「同佢哋講『阿哥，呢度唔係食肆嚟，呢度麻雀館嚟』」，兩人未有糾纏，很快便離開。兩男雖然在竹館逗利市事敗，但仍有商舖擔心影響做生意，選擇封20元利市打發他們離開。



兩名男子到一間麻雀館逗利市被拒。（網上影片截圖）

上海街一間粥店的陳姓老闆同樣被「金獅」逗利市，他稱為免影響食客，直言抱住破財擋災心態，封了20元利是打發「獅人」離開，慨嘆通關後難免會有這些人求財，又指「佢哋係咁打（鑼鼓），煩住晒」。

網上流傳的片段中，一名身穿黑衫頭戴冷帽的男子及一隻金黃色的「獅子」，兩人橫過馬路到一間家居百貨店門外疑逗利市，拍片者就笑指：「如果你揸架車，喺馬路見到隻咁嘅嘢，企喺度行，都幾恐怖！」。其後片段更拍得兩人到一間麻雀館門外逗利市，黑衫男負責敲鑼打鼓；另一人則負責舞獅，拍片者直斥：「乜咁都得嘅？」而竹館外的「泊車仔」就耍手示意趕走他們「喂，大佬呢度唔係食肆嚟㗎！」，黑衫男及舞獅男被拒後無奈離開，片段就此結束。

後來這隻「單人金獅」及其鑼鼓手，再被網民發現在港鐵車廂出沒，引來乘客側目；入夜後兩人又轉戰廟街，有拍片者更形容他們「收陀地呀!」。

網民對這隻「獅子」的造型有不少意見，直言其打扮差，而且舞獅技藝不精，「精神啲，臨時演員都係演員嚟！」、「畀啲誠意啦！」；有人則指兩男膽子不小，竟向麻雀館逗利市，「夠膽係旺角咁樣」、「佢夠薑喎，走嚟呢度拎利市」、「想比人開年？」。

其實以往在元朗就發生過同類事件，有人在街市舞獅又高呼新年祝福語，藉此逗利市。另外，亦有派揮春黨進入街市向檔口派揮春，並收20元一封利市，可見新年逗利市的手法層出不窮。