尖沙咀MMA｜疑船票問題爭執　群煞拳打腳踢踩頭倒地男　警拘一漢

尖沙咀今午（14日）發生襲擊案。《香港01》獲得讀者提供片段，見到事發在碼頭一艘船上，一名男子倒臥在甲板上被多名惡煞圍毆，施襲者不停用腳踢事主頭部及身體，其中一人更多次用力踩他。警方到場後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕一名男子，並正追緝另外4名涉案者；事主額頭擦傷、胸口及背痛，清醒被送院治理。據了解，雙方疑因船票價錢問題發生爭執。



一名身穿粉紅色衫的男子遭數名惡煞不斷拳打腳踢。（讀者提供影片截圖）

根據讀者提供的片段可見，當時身穿粉紅色上衣的男事主已經倒地，圍毆他的數名惡煞當中，有人手腳並用，又不斷用腳踢及踩他，其中一名黑衣男多次用力踢向事主頭部，事主被打至Cap帽及眼鏡飛脫；另一名白衣男則不斷用力狂踩事主，神情兇狠。其間事主曾用手護頭。當時船上已載有乘客，一名坐在甲板旁的女子與懷中女童近距離目擊事發過程，女子輕撫女童頭部安撫她。

施襲惡煞逞兇後離船登岸，其間仍繼續指罵事主。事主之後自行起身，戴回眼鏡坐在船上休息，一名白衣女子上前查看其情況，並拿起電話致電他人，其間再有一男一女上前指罵白衣女子。涉事船隻一度駛離碼頭，其後折返，當時事主側躺在甲板上按摩自己胸腹，有警員到場調查，影片就此結束。

警方表示於今午（14日）4時，警方接獲一名女子報案，指其男同事在尖沙咀碼頭一船上遭5名男子襲擊。人員趕至時情況已受控，遇襲53歲姓周男事主額頭擦傷、胸口及背痛，清醒由救護車送往廣華醫院治理。警員初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名52歲姓布男子，正追緝另外4名涉案者。據悉雙方疑因船票價格問題爭執，被捕男子懷疑召來4人到場一同襲擊事主。