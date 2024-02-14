尖沙咀MMA內情｜觀光船職員疑壓低票價爭生意　遭同行吹雞圍毆

尖沙咀今午（14日）發生襲擊案，一名男子在碼頭一艘船的甲板上，被多名惡煞圍毆倒地。事主受傷送院，警方以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕一名疑犯，並正追緝另外4名涉案者。消息指，涉事雙方均為觀光船公司職員，懷疑有人不滿事主壓低船票價格「做爛市」搶生意，口角後「吹雞」圍毆對方。



身穿粉紅色衫的男事主遭數名惡煞不斷拳打腳踢。（讀者提供影片截圖）

事發今午約3時半，據悉當時53歲姓周觀光船公司男職員，正於尖沙咀6號天星碼頭接待旅客上船。其間另一間觀光船公司的52歲姓布男職員突然行近，警告周男不要將船票價格壓得過低，雙方繼而發生口角，布男疑指嚇周男着他不要離開上址，其後更涉帶同另外4名男子到場襲擊周男，然後逃去。

從讀者提供的片段見到，事發時身穿粉紅色上衣的周男倒在船上甲板，施襲者對他拳打腳踢，有人狂踩其身體，也有人多次用力踢向其頭部。周男左額頭擦傷、胸口及背痛，由同事代為報警後，清醒被送往廣華醫院治理。警員到場搜索，於2號天星碼頭找到布男，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將其拘捕，正追緝另外4名涉案男子，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

警方表示於今午（14日）4時，警方接獲一名女子報案，指其男同事在尖沙咀碼頭一船上遭5名男子襲擊。人員趕至時情況已受控，遇襲53歲姓周男事主額頭擦傷、胸口及背痛，清醒由救護車送往廣華醫院治理。警員初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名52歲姓布男子，正追緝另外4名涉案者。據悉雙方疑因船票價格問題爭執，被捕男子懷疑召來4人到場一同襲擊事主。