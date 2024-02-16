海關破歷來最大宗洗黑錢案涉$140億　拉主腦等7人

海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款約140億元，拘捕7人，主腦為34歲非華裔本地居民。集團開設多間空殼公司及傀儡戶口，以跨國貿易生意的名義，向海外國家出售商品，透過頻繁的出入賬交易及虛假貿易記錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。其中一個銀行戶口單日入帳超過1億元，一次過匯款最高金額約4,800萬元。



主腦利用家人及以豐厚報酬招攬3名本港居民犯案。（黃偉民攝）

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海關財富調查科監督楊郁文交代案情稱，海關在2022年透過情報分析調查，鎖定一名34歲非華裔洗黑錢集團主腦，他持有一間獨資經營公司作為核心，出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。2021至2023年間，該公司在本地5間銀行戶口開設的賬戶，一共處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達到63億元。

楊續指，主腦利用其3名家人，包括妻子、弟弟及父親名下最少8間公司及11個銀行戶口，協助清洗巨額的可疑資金。除家人外，主腦亦在2021年透過一名保險經紀中間人，以豐厚報酬招攬3名本港居民，即本案其中3名被捕人，協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口。

公司全部報稱從事進出口貿易，業務範圍包括出口成衣、電子產品及寶石等；所有公司均以紅磡的商業單位作為登記地址，相信此處為洗黑錢營運中心，集中處理各人名下公司戶口，並進行資金操作。雖然主腦及其家人的公司在案發期間錄得數以10億計的交易，但部份公司只有約9,000萬元的報關記錄，其餘公司甚至沒有出入口申報，與戶口巨額交易極不相稱；公司表面看來沒有業務關聯，但海關發現他們的戶口有互相進行頻繁的資金轉移，包括10億港元的基金交易。

海關於1月30日突擊搜查全港11個處所，拘捕7人。（翁鈺輝攝）

2021年至2023年間，空殼公司合共處理超過60億可疑款項，當中不少款項來自東南亞地區，涉及交易對手幾百至超過2,000不等。海關發現部份交易對手與3間公司有不尋常的大額交易。其中有空殼公司在一年內便處理高達25億港元的不明款項。3間空殼公司雖報稱從事出入口業務，但只有一間在案發期間有向海關申報出口寶石，與3間公司的業務背景及戶口的巨額交易極不相稱。

戶口收取多個來自本地及海外的銀行賬戶款項後，隨即進行複雜及頻繁的交易，包括透過多個海外及本地的銀行交易對手，進行多重清洗，清洗金額數字驚人，單個戶口單日最高入賬高達1億港元，最高單一交易金額達到4,800萬港元。

海關財富調查科高級監督葉冬菁（中）、海關財富調查科監督楊郁文（左）、海關財富調查科財富調查第一組指揮官余耀榮（右）交代案情。（黃偉民攝）

另外，戶口出入次數異常頻繁，超過2萬宗，以入賬記錄為例，最高單日入賬次數，曾超過50次，與一般進出口貿易的生意模式不同，多個戶口持續及長時間以大額高頻模式，進行資金洗牌，數字達到140億元。

海關懷疑有人操控傀儡戶口，以出入口貿易掩飾，將款項左右交右手，進行洗白。戶口進行的分層交易、快入快出情況，均為洗黑錢案常見的典型手法。由於本案涉及跨國貿易及資金轉移，海關在調查過程中主動聯絡東南亞地區，包括印度在內的執法機構，進行情報互換，發現本案多達29億港元款項牽涉印度一宗手機應用程式詐騙案的犯罪得益。2間位於印度的珠寶公司，因涉嫌透過虛假寶石貿易，將犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。

海關亦發現本案其中一個香港傀儡戶口，以寶石貿易作為掩飾，直接收取其中一間印度珠寶公司的黑錢，而受集團操縱的其他戶口亦有透過本地戶口，間接收取2間印度公司的黑錢。海關懷疑集團以收取寶石的貨款，作為藉口，協助將上述犯罪得益從印度轉移至集團在香港操控的戶口，作進一步處理。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官余耀榮表示，今年1月尾，海關見時機成熟，採取代號「拂曉」的拘捕行動，突擊搜查包括九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位，拘捕7人，年齡介乎23至74歲，其中3名為非華裔人士，分別為集團主腦、家人及集團骨幹成員，另外4名被捕的本地人士中，其中3人為空殼公司及傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員及公司股東，餘下一人為協助招募傀儡戶口的中間人，是保險經紀，目前所有被捕人士正保釋候查。

海關在涉案人士的住宅及多個商廈單位中檢獲多部手提電話、電腦、大量成員名下公司的銀行及出入口文件、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、8,000卡懷疑人造寶石等，海關稍後將安排專家為寶石進行鑑定，相信寶石最後會出口印度，以虛報高額貨值的方式，掩飾相關的犯罪得益，作為貨款進入香港。海關相信這次行動已經瓦解龐大的跨國洗黑錢集團，調查仍然進行中，將從被捕人的背景、資金流向等多個方向調查，不排除會有更多人被捕

此外，海關已即時凍結集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口人士名下總值約1億6,500萬的可變異資產，包括1,700萬銀行存款，以及總值1億4,800萬的5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。海關會繼續根據有組織在嚴重罪行條例進行調查，視乎進一步調查結果，將諮詢律政司意見，並向法庭申請充公存款及物業。

海關提醒，洗黑錢屬非常嚴重的罪行，根據有組織及嚴重罪行條例第25條，處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即俗稱洗黑錢，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬，監禁14年，相關犯罪得益可被沒收。