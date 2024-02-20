啟德冧棚架｜工權會﹕兩死者為家庭經濟支柱　有人新年後首日開工

啟德承富里2號「澐璟」地盤今午（20日）發生嚴重工業意外，一幅大型棚架突然倒塌墮地，釀成2死3傷。據悉，兩名女死者當時非高空工作，其餘3名傷者分別在棚架及地面工作。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文於聯合醫院了解事件，她指出涉事棚架為臨時加建，用作安裝幕牆或欄杆等，暫未清楚事發原因。兩名分別68歲及54歲的女死者為外判工人，均為家庭經濟支柱，雖然子女已成年，但仍有很大的經濟壓力。家屬趕赴醫院了解，眾人均難以接受事件，其中54歲死者丈夫情緒激動。蕭指，其中一名死者是新年長假後首日開工。另外，勞工界立法會議員梁子穎亦到出事地盤了解，促請勞工處盡快調查事件起因。



啟德澐璟一個地盤發生工業意外，一幅大型棚架倒塌，多名工人見狀上前嘗試抬起棚架救人。（讀者提供片段截）

據了解，68歲女工為清潔工人，於地盤工作30年，早年已離異，與獨子相依為命。兒子已成年出身，亦有工作，母子同住東九龍區，目前正在供樓。另一名死者已婚，育有一對成年子女，兩人目前身在內地，正趕回香港了解事件。

蕭倩文呼籲承建商、僱主交代事件及盡量協助善後安排。被問及涉事承建商協興多次發生嚴重工業意外，蕭倩文指工權會十分重視，認為要檢視是否安全系統有問題，並相信政府、勞工處會加大力度處理，期望一旦發現問題時要嚴正處理。她續指，職安健條例已列明安全守則，應確保落實執行，並提醒假期前後要仔細檢視棚架的安全性。

現場所見，協興高層均有到聯合醫院及伊利沙伯醫院跟進事件，蕭倩文亦指協興有承諾會盡力幫忙，但她再次呼籲要為家屬提供足夠支援。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到醫院了解情況。（陳浩然攝）

另外，勞工界立法會議員梁子穎亦到出事地盤了解，他指出，現時搭棚師傅要接受訓練，需有10年經驗才有資格簽發棚架合格證書，而簽發證書的師傳每3年都要再培訓，已搭的棚架則要每兩星期要巡查一次以確保安全。對於今次事故起因，他表示有很多可能性，例如會否是在當風位置的棚架遇風吹時，安全繩未能抵銷風力而被扯斷，導致棚架墮下，但實際有待勞工處檢驗竹棚、繩索等證據後，再確認是否涉及斷繩或人為操作失誤。他促請勞工處加快調查，各地盤承建商檢查棚架以免再有意外，亦祝願傷者早日康復。梁子穎所屬的工聯會已派員到醫院接觸死傷者家屬，以提供所需支援。

啟德澐璟一個地盤發生工業意外，一幅大型棚架倒塌，造成2死3傷。勞工界立法會議員梁子穎（中）到場了解。（梁偉權攝）

啟德澐璟一個地盤發生工業意外，一幅大型棚架倒塌，造成2死3傷。有傷者被救出後由在場人員急救。（網上圖片）

事發在今午近5時，地盤一幅約6米高棚架從高處墮下，造成5名工人受傷，其中兩名分別54歲及68歲女工昏迷送院搶救後不治，另外3人清醒送院。現場消息稱，棚架疑從20多層樓高墮地。

啟德澐璟一個地盤發生工業意外，一幅大型棚架倒塌，造成2死3傷。現場消息稱棚架原本位於20多層樓高的位置。（梁偉權攝）