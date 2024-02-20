啟德冧棚架｜女工19樓外棚安裝鋁板玻璃　棚架突塌下撃中4工友

啟德澐璟承富里2號「澐璟」地盤有棚架倒塌，導致2死3傷。跨部門於晚上召開記者會交代事件，勞工處表示，事發時一女工在外牆19樓外棚進行金屬鋁板及玻璃安裝，其間一幅15米乘8米竹棚由19樓塌下至地面，4工人剛經過現場，被棚架擊中。至於事故原因會否與女工裝鋁板工序有關，處方指事件調查中，意外成因未確定，目前仍是言之尚早。據了解，在19樓工作的女工是幕牆公司工人，當時有佩戴安全帶，連同棚架墮樓受傷；兩名死者則是在地面的工人。



被問及涉事承建商曾多次涉及嚴重工業意外，處方會否檢視同一承建商其他地盤，處方指會加強對屢犯承建商的巡查，但現時未有涉事承建商之前出事紀錄的數據，但處方會向地盤發出暫時停工通知書。



勞工處、屋宇署、消防處、警方於記者會上交代事件。（梁偉權攝）

勞工處助理處長（職業安全）溫治平指，勞工處高度關注意外，事件中2名工人死亡、3人受傷，處方深表難過，並慰問家屬。初步資料顯示，事發時一女工在外牆19樓外棚進行金屬鋁板及玻璃安裝，其間一幅15米乘8米竹棚由19樓塌下至地面，4名工人剛經過現場，被棚架擊中。勞工處即時派員到場調查，調查仍在進行，正嚴肅跟進事件，若發現任何持責者違反職安健法例，必會提出檢控。處方會發出暫時停工通知書，停止相關承建商在地盤內竹棚的使用及更改工作。

勞工處助理處長（職業安全）溫治平（梁偉權攝）

勞工處的調查方向包括竹棚設計、架設、使用、檢測等有沒有問題，因調查是初步階段，目前問題出在什麼地方仍未有定論。而根據承建商紀錄，初步資料此地盤沒有發生過死亡或嚴重工業意外前科。根據資料，此地盤在年初五（14日）復工，復工後承建商有委派合資格人士對竹棚做檢測。溫治平又指，早前勞工處已發新聞稿，提醒業界承建商、僱主等，在農曆新年長假後要做檢測，包括竹棚檢測，確保安全才可使用。

啟德承富里一個地盤發生工業意外，有棚架倒塌，在場人員為受傷工人急救。（網上片段）

事故是否涉鋁板工序？勞工處﹕調查中，言之尚早

至於事故原因會否與女工裝鋁板工序有關，溫治平指事件調查中，意外成因未確定，目前仍是言之尚早。他指勞工處有刊出竹棚架工作守則，目前正更新守則內容，包括就飛棚工友訓練及要求均有提升。

記者問及同一承建商於2022年有兩宗致命工業意外，需否檢視同一承建商其他地盤？溫治平指對屢犯的承建商，處方會加強針對他們的巡查，現時未有涉事承建商之前出事紀錄的數據，但處方會向地盤發出暫時停工通知書。

屋宇署總主任（地盤監察）陳婉明則指，非常高度關注事件及感到難過，並向死者家屬及傷者作慰問。署方指，承建商有責任確保竹棚設計及結構安全穩固，屋字署會繼續全部調查事故原因，若發現有人違建築物條例會嚴肅跟進，轉介承建商紀律委員會作紀律聆訊。署方並提醒要按相關規例及守則進行工程，確保安全。

屋宇署總主任（地盤監察）陳婉明（梁偉權攝）

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警方﹕若涉人為疏忽 會作刑事調查及檢控

東九龍總區重案組總督察郭靜怡指，警方今午4時56分接獲999報告，一地盤安全主任報稱有棚架倒塌，傷及5名工人，警到場協助傷者送院。東九龍總區重案組接手調查，會聯同各部門及專家嚴肅處理、深入調查，希望找出事發原因，若調查後發現有人為疏忽，定必會進行刑事調查及檢控。

東九龍總區重案組總督察郭靜怡（梁偉權攝）

消防處署理助理消防區長李紹暉表示，消防處今午4時56分接報，承富里2號地盤有棚架倒塌，消防處5時01分到場，派出14架消防車、11架救護車，動用79名消防及救護人員，派出災難應變救援隊到場協助。現場正在興建30層高住宅，其間一幅15米乘8米棚架倒塌，事件中共有5名傷者，其中2人被困，消防用12分鐘救出傷者；另外3人無被困。5傷者被送院治理，約900人自行疏散到安全地方。消防處要同時在地面派拯救人員在棚架內搜救，以及派員到大廈各樓層確保沒有其他傷者被困，故要花較多時間進行搜索行動。

消防處署理助理消防區長李紹暉（梁偉權攝）

2死者被發現時已無呼吸脈搏 3傷者需留醫

消防處高級救護主任陳偉昌表示，1男4女傷者在地面被發現，年齡介乎45至68歲，當中3人情況嚴重、2人情況普通。其中2名情況嚴重傷者被發現時，已沒有呼吸及脈搏，被送往聯合醫院搶救後不治。另2名情況嚴重及1名情況普通傷者，被發現時清醒，目前需要留醫，傷勢分別是手部骨折及一般撞傷。