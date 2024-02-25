涉多次向女性臀部淋不明液體　56歲本地漢被暫控破壞公眾體統罪

一名56歲男子涉嫌多次向女性臀部淋潑不明液體，有受害人開設社交專頁「緝兇」。警方前日（23日）在銅鑼灣拘捕一名涉案男子，懷疑他牽涉最少13宗同類案件。警方表示，該名56歲本地男子昨日（24日）已被暫控一項破壞公眾體統罪，明早（26日）在西九龍裁判法院提堂。



警方檢取男子犯案時穿著的衣物，以及犯案時裝有不明液體的保溫壺。（黃偉民攝）

今年1月20日至2月18日，警方接獲9名16歲至32歲本地女子報案，指早前在旺角西洋菜南街近旺角地鐵站一帶，被人從後於後背及臀部淋不明液體，大部分液體為微暖及無味、無色或淺顏色。有受害人曾於同日一小時內，兩度「中招」。

前日（23日）下午5點45分，警方在銅鑼灣記利佐治街展開行動期間，發現涉案56歲男子正用一個保溫壺將不明液體倒在掌心，快步趨近一名17歲少女後方，將液體潑向其臀部位置，立即將其拘捕，調查發現，懷疑他牽涉最少13宗同類案件。

警方稱「破壞公眾體統」罪是非常嚴重罪行，根據《普通法》，一經定罪，最高可被判監禁7年。警方強調，十分重視該類型破壞社會安寧以及有違公德案件，勸戒市民大眾切勿「有樣學樣，以身試法」。另外，亦提醒市民應時刻保持警覺，如果遇到可疑人在自己身邊徘徊，或者有侵犯的行為，應該立即報警求助。

警方亦留意到有市民於網上社交平台指出自己亦曾經歷過類似遭遇，呼籲如果市民有遇到上述事件，或目擊上述案件發生經過，應立即致電3661 8744，與旺角警區重案組第一隊聯絡。

如當事人需支援 可向風雨蘭求助

風雨蘭亦表示，留意到關注「向私密部位潑灑不明液體」的社交媒體專頁 @pissed_us_off 於成立短短三星期內，便收集到逾百個相關的受害經歷投稿，同時亦留意到警方於2月24日以「破壞公眾體統」拘捕了一名涉及同類事件的男子。

風雨蘭關注此類「向私密部位潑灑不明液體」的案件之侵犯者針對女性施襲的行為模式，並認為情況屬具有社會性的現象而非單一個別事件。

風雨蘭強調性暴力包括但不限於在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味及沒有對方同意的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或者羞辱的感覺。任何曾經歷同類事件之當事人，如有陪同報案或情緒支援之需要，可聯絡風雨蘭求助。