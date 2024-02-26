港男漂流記｜玩直立板遇險幾放棄　為妻兒苦撐　聞上帝聲奇蹟救命

正月十五（24日）元宵佳節，發生一場驚險「港男漂流記」！《香港01》記者尋獲59歲遇險港漢的妻子，娓娓道來事件始末，講述丈夫20小時的幻海奇情。張太指，丈夫熱愛水上活動，熟悉出事海域的環境，惟當日下午回程時卻遇風浪，連人帶板愈漂愈遠，他曾縱身躍進水中拚命地游，又向搜索隊伍大喊揮手，惜未被發現。入夜後，他在茫茫大海中不知身在何方，饑寒交逼下，數度萌生放棄念頭，惟憶及妻兒苦等他回家，他便將希望寄託信仰，向上帝禱告尋求指引，透過排尿等方法取暖，最終被沖上岸獲救。丈夫下落不明，張太身心同受折磨，她一直在沙灘苦候丈夫消息，更一度失去信念，「我想跳下去陪他一起走了」，幸得教會牧師鼓勵重燃信心，終迎來丈夫安全獲救的消息，喜極而泣。



張太收到丈夫獲救的消息後，立即趕至香港陪伴丈夫。丈夫失去下落後，張太一度有輕生念頭，幸丈夫安然歸來。經此一事，更顯患難與共的夫婦情深。

據了解，遇險男事主張俊平（59歲），在香港從事IT工作。他與妻子均為虔誠基督徒，間中會到萬科十七英里一個小區別墅度假。據張太指，丈夫為戶外活動愛好者，有十多年水上活動經驗，在香港曾考過私人健身教練牌照，對小區的沙灘周邊海域尤為熟悉。

曾數度視訊 丈夫失蹤前眼神恐懼

張太憶述丈夫遇險的情況，指元宵節當日，丈夫於中午12時下水，期間兩人數度進行視訊通話，當時丈夫沒有異樣，兩人曾談及拍照及一同禱告，後來丈夫表示準備回程，張太遂下樓「包元宵」，準備與丈夫歡度節日。

不過，丈夫遲遲未歸，她心感不安。下午約4時40分，她再接到丈夫一個長約2分鐘的微信視訊通話，當時他雖然沒有求救，僅稱正在回程中，但張太指：「我們是夫妻，他的通話狀態不對勁，我聽不見他的聲音，但他的眼睛內有緊張、懼怕」，她大為緊張，立即着丈夫「你現在拍照視頻給我，保持手機通暢，你按小區的位置拍給我看」，惜最終失去丈夫的消息，張太立即報警求助。

張太展示丈夫出海時的情況。

向搜索隊求救落空瀕放棄 想起妻兒重拾求生意志

事後張太向丈夫了解，得悉與他斷去通訊後的情況。她引述丈夫指，當時他覺得有能力游回岸上，便將手機放在直立板並下水游泳，詎料風浪太大，把直立板打翻，手機掉進水中，以致他與外界完全失聯。孤立無援下，他頓時有些心慌，只好堅持游水一個小時，但都只是徒勞無功，好似一直在原地，最終他隨水流飄到不知何方。

其後天色漸暗，當時內地公安已收到報案，派出無人機及救援船出海搜索，張亦曾見到搜救隊伍，曾呼喊及揮手求救，惟懷疑因太黑及而身處位置在警戒線之外沒被發現。在茫茫大海中飄浮，四下無人，張曾數次想過放棄求救，但一想到妻兒便重拾求生意志，「自己有家庭，不能就這樣走」，並立即向上帝求助﹕「我是有老婆的人，我是有信仰的人，跟上帝喊『我要活着，我要跟你做見證』」。

小便暖身 隨水漂浮一晚

據張太所指，張當時聽到「上帝的聲音」，上帝着他小便，雖然他上午只吃麵包及咖啡，並無尿意，但最終他成功小便，溫暖的尿液流淌至胸腹處，起了保暖作用。但暖意只維持了一段時間，他身體很快又變冷，上帝聲音又再響起，着他跳在恆溫的水中取暖。結果他每隔一時便小解、下水，竟令他撐過整個寒夜。

張隨水流飄浮至香港西貢一帶水域，憑月光見到附近有一座山，但因怕岸邊有礁石，一旦割傷、撞傷隨時會危及性命，故他一直不敢靠近，直至直立板漂至一個峽口時，被海浪將他沖到岸上。當時晨曦初現，估計他在水中至少已12小時才回到陸地。

一度被誤以為偷渡客 終獲村民借電話報警

由於身體寒冷，他逼切取暖，便取來附近的漁網纏在身上。他曾見過漁船，遂大聲呼救叫人報警，有人曾走出來查看一眼，卻未施援手，亦有人着他繼續往前走，懷疑因擔心是偷渡客而未有幫忙。因過於疲勞，張只好找個暖和的地方躺下入睡，直至早上11時52分左右，在高流灣向民居借電話自行報警獲救，有驚無險。

水警在醫院調查事件。（黃學潤攝）

張太亦談起丈夫失蹤期間時自己的心情，直言差一點便有輕生的想法。她指，在公安陪同下在小區的沙灘守候，望着大海等待丈夫的消息，傍晚時份尚未入黑，她相信仍能找得到丈夫，但隨着天色昏暗，她的心也開始慌了，身體也因寒冷而發抖。

晚上10時許，她仍在沙灘上等候消息，哭了一整個晚上。「周邊很多不好的聲音說回不來」令她大感絕望，「我想跳下去，陪他一起走了」，惟幸教會的人一直陪伴左右，指有上百個人為他禱告，要相信神會把他救回來，始令她重拾信念。

到晚上11時30分，內地警察的經驗指丈夫可能已漂到香港，但對安全救人也不抱樂觀，坦言在寒冷天氣下在海中遇險的生存機率不高，若丈夫沒有求生意慾，選擇放棄的話，只要把頭放在水中，短短15秒便會離開人世。但她未有放棄，知悉丈夫有機會飄到香港後，便著兒子在香港報警求助。

慶幸翌日她收到香港水警的通知，成功找到丈夫，安全無恙，她頓時放下心頭大石，放聲大哭，說不出話來。丈夫能安全回到她的身邊，她極為感恩，並相信「神是真實存在的」。目前丈夫疑因長期沒吃東西，以及在上岸後狼吞苦嚥了村民給的麵包，令腸胃受損，需要留醫檢查。她陪伴在側，盼丈夫早日出院。