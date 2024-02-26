港男漂流記｜小便暖身得唔得？　專家教路六大準備功夫及求生技能

正月十五日元宵佳節（24日）一場「港男漂流記」，姓張（59歲）中年漢經歷20小時遇險、絕望、重生的幻海奇情，由深圳漂至西貢高流灣的15公里海路，曾眼白白錯失搜索隊，茫茫大海萬籟俱寂，最終念妻兒靠信仰，以「小便暖身」、「落水恆溫」撐過漆黑怒海。教大健康與體育學系副系主任雷雄德博士形容事件屬不幸中之大幸，因水會加速散熱，故遇險時不建議落水；小便暖身則是瞬間感覺，尿濕身體後會加快熱能流失。他敦促愛海之人衡量「個人」、「器材」、「天氣」三大準備功夫；遇險時發揮「保能」、「保暖」、「求救」三大技能。



姓張男事主平安脫險，張太趕往香港陪伴丈夫，喜極而泣，更顯患難與共的夫婦情深。

雷雄德指，水會加速熱能流失，「落水恆溫」只是個人感覺，並沒有根據，反而令身體加速散熱而失溫，同時亦不清楚水中狀況，「唔知水入面有咩，可能會有鯊魚。」而基於人類的新陳代謝，小便排尿是正常過程，否則可能會「中尿毒」；惟「小便暖身」只是一時之感，過後因尿濕身體，亦會加速散熱。

如在海上遇險，可行的話應盡量留在物品上，避免長時間浸泡水中。雷雄德教路，可雙手交叉放胸口及屈膝，坐於板上或打側躺臥，此舉可減少熱能流失，並瞄準時機求救。雷亦不建議飲尿或飲海水，因兩者雜質濃度高，例如海水有大量鹽份，只有少量水份，飲用後身體須更多能量去分解，反而加速消耗體能。如無計可施，最好設法在海中捉魚，補充能量，但一切須視乎實際情況而定。

張太展示丈夫出海時的情況。

雷雄德提醒，進行海上活動之前，必須做足三大準備功夫。首先是個人因素，包括技術、能力、協調等，例如衡量爬回岸邊的體能；其次是器材裝備，包括保暖衫褲、救生衣、後備糧水、哨子及反光裝置等，其中玩直立板須有繩綁腳牽住，以防萬一；最後是環境天氣，包括地理、水流及風向等，今次事發位置多吹北風，因是離岸風會將人愈吹愈遠。

若做足準備功夫仍遇險，必須保持鎮定，雷雄德提供三大求生技能保命。第一是保存能量，盡量減少體力消耗，「拖得幾耐得幾耐」； 第二是保暖，防止失溫；第三是設法求救，盡用可用設施，哨子及反光裝置有助向路經船隻或他人求助。

雷指現時水溫約18度，支撐時間以失溫情況而定，相對來說，肥胖人士可靠皮下脂肪支撐較長時間，但無論如何做足準備功夫及學懂求生技能最為重要，「今次係好彩，不幸中之大幸，如果再東啲就唔係咁！」

水警在醫院調查事件。（黃學潤攝）