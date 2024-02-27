元朗藥妝店貓店長「番茄」被抱走　主人赴警署領回　感謝各界幫助

元朗昨日（26日）發生懷疑偷貓案。福德街一間藥妝店未滿1歲的貓店長「番茄」，懷疑遭一名女子抱走，店主李小姐其後報警求助。約8小時後人貓重聚，「番茄」平安回到李小姐身邊，但因為事件受驚過度，需要多加安撫和陪伴，幸並無受傷。據李小姐了解，抱貓女是附近街鋪的店員，而「番茄」身上本身掛有名牌，但領回後發現被剪，相信對方是故意抱走「番茄」，不過現時「番茄」平安回來，決定不再追究事件。



李小姐今日（27日）接受《香港01》訪問，表示昨晚大約10時接獲元朗警署通知，可到署領回「番茄」。李小姐指，與「番茄」重聚時，牠能夠認得自己，惟因為事件受驚過度，需要多加安撫和陪伴，幸並無受傷。回家後，「番茄」情緒逐漸平伏，如常進食，現已回復正常生活。

回家後，「番茄」情緒逐漸平伏，如常進食，現已回復正常生活。（李小姐提供）

李小姐表示，據她了解，抱貓女是附近街鋪的店員，對方聲稱「以為無人要」，因而抱走「番茄」。李續指，「番茄」身上本身掛有名牌，印有牠及店舖的名字，但領回後發現名牌被剪，相信對方是故意抱走「番茄」，不過現時「番茄」能夠平安回來，決定不再追究事件，再次感謝各界幫助和關心。

事發在昨日下午2時許，有熟客發現一名女子抱着一隻貓，向元朗港鐵站方向走去。熟客認出女子懷中小貓正是「番茄」，一度上前查問，惟對方自稱是藥妝店店員，最後脫身。熟客感事有蹊蹺，致電藥妝店欲查詢，惟店內電話打不通，於是親自到店通知店員。李小姐與同事起初以為有人誤會「番茄」是流浪貓才把牠抱走，經熟客通知事件經過後，立即報警。