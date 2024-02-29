旺角涉賣貓狗肉│5名越南籍人士被捕　樓上無牌食肆只招待同鄉

漁農自然護理署於29日（周四），聯同食物環境衞生署及警務處展開聯合行動，在旺角一處所檢獲懷疑狗肉和貓肉作進一步調查。漁護署指，署方最近接獲報告，指懷疑有人於上海街一處所內，售賣狗肉和貓肉作食物。遂與食環署和警方展開突擊行動，漁護署人員在單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並已安排化驗，現正等候結果，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控。

消息稱，被捕4男1女，均為越南籍人士，其中4人持「行街紙」留港，另一人則為非法入境者。現場為上海街近快富街一個唐樓單位，面積約500平方尺，設有廚房、客廳擺放有餐柴，而單位內另設有3房、當中包括兩間臥室、及一間設有兩張餐桌的房間。調查人員在上址單位內，起獲多件證物，當中包括35公斤懷疑狗肉及貓肉、煮食用具、一些附有出售狗肉和貓肉的越南語菜單、以及業務記錄等。



涉事單位處於上海街一唐樓二樓位置。(羅日昇攝)

據悉，漁護署人員較早時向警方提供資料及線報，指發現一名50歲越南籍男子，在上址出售狗肉，而有2男1女（16歲至43歲）則負責運送菜餚。2月29日中午時分，漁護署、食環署及在旺角警區刑事調查隊人員，突擊搜查該單位，並檢獲冷凍狗肉和貓肉、炊具和越南語食物菜單。

經初步調查後，上述4人涉嫌「殘酷對待動物」、「無牌經營食肆」、「違反逗留條件」等被拘捕。此外，涉案單位當時有另一名33歲越南籍男子，有人報稱當時正在單位找朋友，據知有人於數天前，從越南偷渡到中國內地，輾轉再非法入境本港，遂涉嫌「非法入境」被捕。據調查顯示，上址單位已營運約6個月，並只招待越南同鄉。