旺角涉賣貓狗肉｜漁護署上海街檢35公斤懷疑貓狗肉　食環署拘一男

漁農自然護理署表示，今日（29日）與食物環境衞生署、警務處展開聯合行動，在旺角一處所檢獲懷疑狗肉和貓肉作進一步調查。漁護署指，署方最近接獲報告，指懷疑有人於上海街一處所內，售賣狗肉和貓肉作食物。今日與食環署和警方展開突擊行動，漁護署人員在單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並已安排化驗，現正等候結果，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控。行動中，食環署人員取得證據，並拘捕一名男子。如有足夠證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第31（1）條檢控該名男子在處所內經營無牌食肆。



根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六6個月。

漁護署強調絕不容忍任何以狗肉和貓肉作食用用途，必定會嚴肅跟進，如有足夠證據，會採取執法行動。市民如發現懷疑違例情況，可致電1823舉報。