新界西堆填區猝死｜「好好先生」上班數天魂斷　家屬：要搵出真相

一名64歲姓方男工在屯門稔灣路「新界西堆填區擴建工程」地盤上班短短數天，疑在地盤內暈倒昏迷，7小時後始被發現，周六（2日）凌晨送院不治。據了解，死者是家中經濟之柱，愛錫家人，不但是妻子眼中的「好好先生」、亦是街坊眼中的好鄰里。天人永隔，方太至今未能接受噩耗；親友亦大惑不解，促地盤方面提供完整而非經剪輯的閉路電視片段。死者姨仔稱：「希望搵出個真相，搵出我姐夫點解會發生件咁嘅事！」



親友將死者住所門外的神位遮蓋。（王譯揚攝）

死者生前與妻兒一家三口，居於在屏山屏廈路坑尾村；妻子為家庭主婦，兒子已出身，但工作較不穩定，故方生為家中經濟之柱。方太至今仍未能接受喪夫之痛，姨仔鄧小姐表示，會全力支持胞姊，而地盤方面亦有意給予恩恤金，但暫未接受，她坦言：「當然需要錢，實在太多嘢要搞。」但目前最重要是找出事件真相，搞清楚事發原因及經過，「希望搵出個真相，搵出我姐夫點解會發生件咁嘅事！」

親友指，方生任職推土機司機數十年，持有很多牌照，經驗豐富，「佢可以喺地盤揸好多車。」而他在涉事地盤上班只是短短數天便出事，親友均大惑大解，並引述地盤判頭指，出事地盤範圍雖然很大，但方生實際開工點只有數處，合共面積僅一個足球場的大小。姨仔質疑：「其實個地盤唔係好大，如果佢哋（地盤主管）有心搵我姐夫，係唔難搵㗎！真係唔知點解7個鐘頭先搵佢！」

鄧小姐續稱，姐夫生前除有高血壓問題外，身體十分健康，平常亦有足夠時間休息，現階段最希望看到完整的閉路電視片段，還原事發經過，但至今仍未收到片段。親友指，地盤方面聲稱相關片段檔案太大，故仍在整理當中，之後會交出經剪輯的版本供他們查看，並會在7日之內向他們交代事件。親友坦言不希望收到剪輯過的版本，而是完整片段，亦斥政府未能保障工人安全，「政府口口聲聲話會注意地盤工人安全，但意外發生又發生，保障唔到工人嘅安全！」

死者與家人同住在元朗屏山。（王譯揚攝）

事發於周六（2日）凌晨零時28分，「新界西堆填區擴建工程」地盤有工人報案，指發現64歲姓方男工友暈倒。救護員到場時事主昏迷，送往屯門醫院後證實不治。警員經初步調查相信，方男早於周五（1日）下午約5時半在上址暈倒，但疑未被發現。案件調查後無可疑，惟其死因有待驗屍確定。