沙田惜食堂地盤紮鐵工人猝死　家人傷痛認屍　女兒泣訴：太突然

55歲紮鐵工人植昔明，昨日（5日）在沙田多石街惜食堂食品製作中心地盤工作期間暈倒，送院搶救不治。死者兩名子女，今早匆匆由深圳來港辦理認屍手續。對於父親猝然離世，他們都十分傷心和感到愕然。死者兒子稱，父親向來身體健康，早前電話閒聊，還說買了新衫返工，沒料「新衫都未着，就走咗喇」。家人希望僱主協助了解事發經過，並施以援手。



死者植昔明55歲，昨日上午8時51分，在多石街地盤內被工友發現暈倒，昏迷不醒。救護員到場將他送到沙田威爾斯親王醫院搶救，惜終告不治。

55歲紮鐵工人植昔明，工作期間暈倒，送院不治。（圖片由家屬提供）

死者的兩名子女今日由深圳來港，到沙田富山殮房辦理認屍手續。二人都已組織家庭，其中長女最近才分娩，死者新任外公，未及見外孫驟然離世。

死者兒子稱，父親中港兩邊走，平日在香港開工，放假即返深圳與家人共聚。據他了解，父親受僱一工程公司約兩年，該公司在青衣和石門均有地盤，因此父親「兩邊走」開工。

兒子續稱，父親平時無病痛，只是加入此公司後工作似乎比較吃力，「比較攰，瘦咗、黑咗，都好辛苦」。早幾日父子倆通電話，「佢啱啱話買咗兩件新衫返工着，衫都未着就走咗喇！」植的女兒哭說：「突然間走咗，太突然。佢好錫我哋，對我哋亦都好好，突然間走咗…」

他們表示在香港沒有親友，很多情況也不清楚，希望僱主及相關單位主動聯繫，了解意外經過及提供援手。死者兒子說，現階段工程公司未有聯絡他們。

死者子女由深圳來港認屍，對父親猝逝非常傷心。（黃學潤攝）

惜食堂昨日回覆查詢時表示，一名植姓二判紮鐵男工人在多石街惜食堂食品製作中心地盤工作期間，於休息時不適暈倒，其他工友發現後馬上召喚救護車將其送院搶救，惟他最後不治。惜食堂對有工人不幸離世深表哀悼，並將繼續了解及跟進情況，盡力提供一切可行協助。