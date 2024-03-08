屯門單位玻璃樽驚藏兩嬰屍　業主收樓揭發　消息：兩租客被捕

屯門今日（8日）揭發玻璃樽藏嬰屍案。消息指，事發於屯門啓民徑15號美恒大樓C座一單位，該單位年多前出租，惟租客已有半年沒交租，業主日前與租客簽署相關終止租約文件後，租客隨即遷出，而業主在周三（6日）起安排人員到單位清走雜物及垃圾。惟今晨10時許，人員繼續清理單位期間，在客廳近梳化位置發現兩個各高約30厘米的可疑玻璃瓶，以一塊長白色布遮掩，瓶內有不明液體，並以紅色膠蓋密封，檢查後驚現兩樽內各放有一具嬰屍，他大吃一驚，立即報警求助。警方及救護到場後，證實兩名嬰兒明顯死亡。據了解，警方就案件拘捕單位的一男一女租客，案件列作「屍體發現」及「非法處理屍體」跟進。消息稱，兩具嬰屍已成形，但暫未能分辨性別，案件交由新界北總區重案組接手跟進，警方正調查涉案單位用途。



有警員在涉事單位調查。（王譯揚攝）

記者於晚上7時到涉事大廈了解，大廈一梯兩伙。有探員出入大廈蒐證，並向其他住戶查問有無一男一女出入，惟鄰居指不熟悉涉事單位住戶。業主亦在現場協助警方調查，指不認識單位男租客，對方租住單位約一年。樓下商戶雄哥指出，警方曾查問有無孕婦出入大廈，惟他不曾見過。晚上8時許，探員檢走一個以黑色膠袋及一個膠籃裝載的證物，仵工亦到場舁走嬰屍。