樂翠臺億元維修風波｜授權票開箱一片混亂　法團主席及女街坊送院

柴灣樂翠臺日前爆出億元大維修風波，法團被質疑強行選用比市建局估價高出57%的1.07億元「天價」維修方案，每戶須支付10萬元巨額維修費，引起業主強烈反彈，「手拉手」阻止動工。據了解，周二（3月12日）將舉行特別業主大會，而今晚（10日）則是授權票開箱日，直接影響大會結果，惟法團主席遲遲未現身，管業處人員圖將8個票箱帶走私下點票，引起居民不滿，300人在場僵持，驚動警方到場。直至晚上9時30分，法團主席現身後一度與居民爆發肢體衝突，現場一片混亂，一名女街坊倒地抱頭、主席則手抱票箱席地而坐，二人均報稱受傷送院。



法團主席在回收票箱時與街坊發生肢體衝突，一名女街坊倒地抱頭，主席則緊抱票箱。（羅日昇攝）

《香港01》記者現場所見，晚上8時30分左右，授權票完成投票後，大批居民在大廈外露天位置聚集，但法團主席遲遲未有現身，管業處人員一度想將3座共8個票箱帶入會議室點票，做法引起居民不滿，雙方各持己見，一度僵持，有居民不斷追問管業處的人員。晚上8時51分，有人報警求助。

至晚上9時30分，法團主席現身後回收票箱，現場環境陷入一度混亂，並和居民發生肢體衝突，一名女街坊倒地抱頭，而主席亦緊抱票箱，他們均報稱受傷，登上救護車送院治理。警方在場調查事件，但截至晚上近11時，仍未有解決方案。

今日（10日）晚上8時30分，授權票投票已經完成，但管理處人員表示要將票箱帶入會議室點票，但居民反對要求在外面公開點票，雙方各持己見，現場情況僵持不下。（羅日昇攝）

街坊陳先生稱，居民並沒有太多要求，只想主席公開點票，「我哋都冇乜嘢苛求，只係要求佢點票，授權票有截止日嘛，咁咪正正經經喺呢個管業處前面打開（票箱）對住公眾點票，點票咋嘛又唔係乜嘢大件事！」他又指，法團主席經常大話連篇，早前答應居民會在大維修之前開業主大會、申請「樓宇更新大行動2.0」資助等，哄騙他們簽名通過大維修，指「多數都申請到。」但陳生就表示屋苑未到40年強制維修年數，只是38年根本不符合資助條件。

余先生則指，今日之事完全沒有必要，居民只想現場開票，按照38年來的歷史在管業處門外點票，惟主席表示自己有權選擇地點，因為法例沒有規定開票的地方。他認為主席應要用合理、真誠手法處事，明明可以避衝突，可以順利執行「土審令」或者48小時之內來開票。余生續指，現時若未能成功開票，並不是居民阻止他，而是他自己製造情況導致不能開票，如果他不執行或疏忽執行命令的話，認為他有機會藐視法庭。

今次爆出大維修風波的樂翠臺，據悉2023年6月業主大會上通過大維修，主席指可申請市建局資助，最終通過揀選工程公司及1.07億元維修方案，比市建局估價6800萬元高出57%。惟屋苑樓齡未足40年，最終不合資格申請「樓宇更新大行動2.0」資助，每戶要支付約10萬元維修費，但去年9月未集資便強行開工，法團主席又無法提供工程合約、正式會議紀錄等，多名業主質疑年紀較大的業主或被誤導，以為會得到政府資助才投票支持，要求召開業主大會，亦多次「手拉手」阻止工人開工。

據了解，服務該屋苑38年的管理公司，去年10月突然請辭，臨別前曾發通告指自管理委員會推出大維修後，未提供任何工程合約，甚至直言屋苑財務狀況難應付億元大維修。此外，業主發現法團沒有公開市建局重要信件，加上管委會成員陸續請辭，惹起疑心，一度驚動警方到場，最終入稟土地審裁署獲頒令，主席須就大維修舉行特別業主大會。民政處指與樂翠臺業主和法團保持緊密聯繫，並將會派員列席特別業主大會。

市建局早前回覆時指，2023年11月13日曾發信通知法團，業主大會上已通過揀選工程承辦商之回標價，遠高於市建局獨立顧問之工程估價。由於樂翠臺樓齡不足40年，亦未有屋宇署發出的強制驗樓命令，因此不符合「樓宇更新大行動2.0」申請資格。及後法團主席發出電郵，要求延後屋苑遞交強制驗樓令之期限，市建局指會將此個案呈交至督導委員會考慮。

今日（10日）樂翠臺舉行授權票投票，有宣傳單張呼籲未能出席的居民授權給法團主席。（讀者提供)

柴灣樂翠臺爆出大維修風波，上周二（5日）有住戶「手拉手」阻止工人開工搭棚。（讀者提供）

管理公司9月22日發出的通告提醒住戶，屋苑財務狀況不足以應付大維修工程1億以上工程費，並希望法團管委會委員盡快處理及公布資金及財政安排後才展開工程。（讀者提供）

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2024年3月6日，法團上載與承建商簽署的合約至「招標妥」平台，當中提及承建商工程報價



2024年3月6日，法團與承建商簽署的合約中，承建商工程報價逾1.07億。（讀者提供）