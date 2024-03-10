樂翠臺億元維修風波｜授權票開箱一片混亂 法團主席及女街坊送院
柴灣樂翠臺日前爆出億元大維修風波，法團被質疑強行選用比市建局估價高出57%的1.07億元「天價」維修方案，每戶須支付10萬元巨額維修費，引起業主強烈反彈，「手拉手」阻止動工。據了解，周二（3月12日）將舉行特別業主大會，而今晚（10日）則是授權票開箱日，直接影響大會結果，惟法團主席遲遲未現身，管業處人員圖將8個票箱帶走私下點票，引起居民不滿，300人在場僵持，驚動警方到場。直至晚上9時30分，法團主席現身後一度與居民爆發肢體衝突，現場一片混亂，一名女街坊倒地抱頭、主席則手抱票箱席地而坐，二人均報稱受傷送院。
《香港01》記者現場所見，晚上8時30分左右，授權票完成投票後，大批居民在大廈外露天位置聚集，但法團主席遲遲未有現身，管業處人員一度想將3座共8個票箱帶入會議室點票，做法引起居民不滿，雙方各持己見，一度僵持，有居民不斷追問管業處的人員。晚上8時51分，有人報警求助。
至晚上9時30分，法團主席現身後回收票箱，現場環境陷入一度混亂，並和居民發生肢體衝突，一名女街坊倒地抱頭，而主席亦緊抱票箱，他們均報稱受傷，登上救護車送院治理。警方在場調查事件，但截至晚上近11時，仍未有解決方案。
街坊陳先生稱，居民並沒有太多要求，只想主席公開點票，「我哋都冇乜嘢苛求，只係要求佢點票，授權票有截止日嘛，咁咪正正經經喺呢個管業處前面打開（票箱）對住公眾點票，點票咋嘛又唔係乜嘢大件事！」他又指，法團主席經常大話連篇，早前答應居民會在大維修之前開業主大會、申請「樓宇更新大行動2.0」資助等，哄騙他們簽名通過大維修，指「多數都申請到。」但陳生就表示屋苑未到40年強制維修年數，只是38年根本不符合資助條件。
余先生則指，今日之事完全沒有必要，居民只想現場開票，按照38年來的歷史在管業處門外點票，惟主席表示自己有權選擇地點，因為法例沒有規定開票的地方。他認為主席應要用合理、真誠手法處事，明明可以避衝突，可以順利執行「土審令」或者48小時之內來開票。余生續指，現時若未能成功開票，並不是居民阻止他，而是他自己製造情況導致不能開票，如果他不執行或疏忽執行命令的話，認為他有機會藐視法庭。
今次爆出大維修風波的樂翠臺，據悉2023年6月業主大會上通過大維修，主席指可申請市建局資助，最終通過揀選工程公司及1.07億元維修方案，比市建局估價6800萬元高出57%。惟屋苑樓齡未足40年，最終不合資格申請「樓宇更新大行動2.0」資助，每戶要支付約10萬元維修費，但去年9月未集資便強行開工，法團主席又無法提供工程合約、正式會議紀錄等，多名業主質疑年紀較大的業主或被誤導，以為會得到政府資助才投票支持，要求召開業主大會，亦多次「手拉手」阻止工人開工。
據了解，服務該屋苑38年的管理公司，去年10月突然請辭，臨別前曾發通告指自管理委員會推出大維修後，未提供任何工程合約，甚至直言屋苑財務狀況難應付億元大維修。此外，業主發現法團沒有公開市建局重要信件，加上管委會成員陸續請辭，惹起疑心，一度驚動警方到場，最終入稟土地審裁署獲頒令，主席須就大維修舉行特別業主大會。民政處指與樂翠臺業主和法團保持緊密聯繫，並將會派員列席特別業主大會。
市建局早前回覆時指，2023年11月13日曾發信通知法團，業主大會上已通過揀選工程承辦商之回標價，遠高於市建局獨立顧問之工程估價。由於樂翠臺樓齡不足40年，亦未有屋宇署發出的強制驗樓命令，因此不符合「樓宇更新大行動2.0」申請資格。及後法團主席發出電郵，要求延後屋苑遞交強制驗樓令之期限，市建局指會將此個案呈交至督導委員會考慮。
2022年法團招標後，市建局評估回標分析報告及顧問公司報價分析報告
2024年3月6日，法團上載與承建商簽署的合約至「招標妥」平台，當中提及承建商工程報價